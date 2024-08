Había gato encerrado con Gallagher: Omorodion apunta al Chelsea

Pues sí. Había gato encerrado con Conor Gallagher. La operación de traspaso del centrocampista internacional al Atlético -que todavía no es oficial- ocultaba en letra pequeña una segunda negociación para que el destino del melillense Samu Omorodion fuera el inverso. Es decir: desde Madrid hasta Londres. Aún no hay una decisión firme, pero parece que la oferta del Chelsea por Samu se ha incrementado con respecto a la que fue rechazada a principios de verano. También se le dijo que no al West Ham, que puso sobre la mesa 35 millones hace apenas un par de semanas.

En estos momentos están abiertas las conversaciones entre Atlético y Chelsea tanto por Gallagher como por Omorodion. El saldo quedaría más o menos equilibrado y permitiría al Atlético destinar los 40 millones que tenía que invertir por el centrocampista inglés en otras operaciones, como por ejemplo la de Julián Álvarez, aunque esa sigue pareciendo ahora mismo del todo punto imposible porque el precio mínimo del jugador no baja de 70 millones de euros, cifra a la que no se puede llegar…salvo que salga Joao y deje en la caja fuerte una cifra lo suficientemente importante.

El Atlético es en estos momentos un verdadero rompecabezas. El sí de Gallagher se le solapa con el fichaje de Javi Guerra, mientras que el cambio de actitud de Joao, unido a sus 45 minutos en el campo del Getafe, invitan a pensar si realmente es rentable gastarse tanto dinero en un jugador como Julián Álvarez cuando se plaza la podría ocupar precisamente el portugués.¿Se soluciona el problema con Javi Guerra y Joao? ¿Vale la pena vender al menino y a una promesa del calibre de Samu Omorodion a cambio de Gallagher y Julián Álvarez, incluso si en la ecuación entra Javi Guerra? Demasiados interrogantes para tan pocas certezas.

El Atlético ha tasado a Omorodion en 60 millones de euros. Nadie ha llegado a esa cifra hasta ahora, pero el Chelsea parece haber ido un poco más allá e incluso habría hablado ya con el jugador. Todo se resolverá en cuestión de días, pero mientras tanto Simeone ya ha advertido desde Hong Kong, donde el equipo juega el miércoles a mediodía un partido amistoso, que «este año necesitaremos más jugadores que de costumbre porque jugamos una competición más, el Mundial de clubes, que es un enorme paso para el club».