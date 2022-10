Erling Haaland no deja de sorprender al mundo del fútbol con sus goles. Cada partido que juega, no falla a la cita del gol. Así ocurrió en la noche de este miércoles cuando le endosó un doblete al Copenhague en tan solo 33 minutos de partido y después Guardiola se tomó el lujo de sustituirle en el descanso. Los rivales del joven delantero no dejan de alucinar con él y Jack Grealish, compañero del noruego reprodujo algunas palabras del portero rival tras el partido: «El portero del Copenhague me dijo algo sobre Haaland. Dijo: «¡Él no es humano!».

Y es que Haaland ya lleva un total de 19 goles en sus primeros 12 partidos con el Manchester City, una cifra que le coloca como uno de los delanteros más en forma del planeta, por no decir el que más. En esta Champions League ya es el máximo goleador en solitario de la competición con cinco goles en estos primeros tres partidos. En la Premier League, arrasa de la misma manera que en Europa con 14 goles, el doble que su perseguidor, Harry Kane.

Haaland ha sido titular en todos y cada uno de los partidos de esta temporada y los minutos en sus piernas comienzan a acumularse y es por ello que Guardiola tomó la decisión de darle tan solo los primeros 45 minutos del encuentro: «Ha jugado muchos minutos. El juego estaba bajo control. Si el partido hubiese estado apretado Erling continuaría, pero era mejor descansar para Southampton el sábado», dijo tras el partido.

Los elogios hacia el delantero no cesan desde que llegó a Inglaterra, tanto sus rivales como sus compañeros. En unas declaraciones que recoge el Daily Mail, Jack Grealish habló sobre el noruego: «Honestamente, Haaland es increíble. Nunca he sido testigo de algo así en mi vida. En el primer y segundo gol sólo me estaba riendo. Él siempre está ahí», pero sus elogios no quedaron ahí: «Ojalá pueda continuar de esta forma y llevarnos a la gloria», añadió.