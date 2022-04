Pep Guardiola compareció ante la prensa tras el empate sin goles ante el Atlético en el Metropolitano, resultado que daba al Manchester City el pase a semifinales de la Champions League. El técnico analizó el encuentro, elogió al rival y avisó de que no tendrán «ninguna opción» si juegan como en la segunda parte.

Sensación

«Ellos han estado muy bien. Nos han metido atrás y todos los balones eran suyos. Por la segunda parte podíamos estar eliminados».

Pérdidas de tiempo

«Nada que decir»

Tangana

«Nada que decir. Había saques de banda y no sabíamos como jugar. Es lo que hemos hecho».

Real Madrid

«Será complicado, es el rey de la competición. Es la tercera semifinal de nuestra historia y es un gran éxito. Mañana empezaremos a prepararla. Si jugamos como la segunda parte no tendremos ninguna opción”.

Semana completa

Venimos del partido del domingo, sin tiempo, un viaje. En la segunda ellos han estado muy bien. Ha sido muy complicado. Hemos resistido.

Orgulloso

«Nos empujaron mucho. Fueron excelentes en la segunda parte, nos pusieron en problemas. Tuvieron varias ocasiones para marcar. La primera parte fue bastante buena. Tuvimos varias ocasiones. La segunda parte de este segundo partido fueron mucho mejores. Tenemos que adaptarnos porque cuando un equipo como el Atlético Madrid nos aprieta, no podemos jugar con el balón… Nos hemos sentido presionados porque el Atlético ha sido mejor en la segunda parte pero estamos en semifinales».

Árbitro

«No hablo de árbitros. Todos han visto lo que pasó. Nada que decir»

City desdibujado

«Yo dije que muchos años antes, hoy y siempre, cuando un equipo defiende muy bien es difícil atacar. Sabía que iba a ser un partido completamente distinto. En el descanso lo hemos hablado, ahora viene lo peor, la fatiga del partido del Liverpool, el viaje y tenemos que tener el balón… y si hubieran hecho un gol probablemente no estaríamos aquí sentados»

Stones

«Stones estuvo brillante, todos en general. Nos hemos caído en la segunda parte. Lo intentamos, lo intentamos, pero al final tuvimos suerte de clasificarnos».

Un City defensivo

«No tuvimos otra. El Atlético de Madrid ha jugado brillantisimo. No me ha gustado defender así pero no nos ha quedado otra. Yo sé de mi época como jugador en el Calderón y ahora en el Wanda que cuando aprietan y juegan bien en este campo es muy complicado. Sabíamos que no iba a ser como el partido de Inglaterra. Tenemos un equipo que no tenemos piernas para hacer según qué cosas. Yo siempre he tenido palabras de elogio para esta institución y para el Cholo. El Cholo puede jugar como quiera. Pasar mucho tiempo hasta que vuelva a pasar un equipo que sabe hacer esto como nadie. Hemos pasado nosotros pero podían haber pasado ellos, como hace años pasaron ellos en Alemania y merecimos pasar nosotros. Es fútbol».

Las semifinales

«Si jugamos como la segunda parte no tenemos opciones. Si jugamos como el partido de ida y momentos de la segunda competiremos. También hay que contar con que es el Real Madrid, el rey de esta competición, y habrá momentos en los que sufriremos».