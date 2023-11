Grimaldo: «Estar con España es un sueño hecho realidad»

Alejandro Grimaldo atiende a OKDIARIO desde la Ciudad del Fútbol de las Rozas en la que es su primera convocatoria con España. Su increíble inicio de temporada con el Bayer Leverkusen, a las órdenes de Xabi Alonso, no ha pasado desapercibido para Luis de la Fuente. El lateral zurdo vive uno de sus mejores momentos de forma, y ahora está disfrutando de como uno de sus grandes sueños, ir con España, se ha hecho realidad.

«La verdad es que estoy muy contento, muy feliz. Es un sueño hecho realidad. Ahora quiero disfrutar cada momento que estoy aquí, cada día que esté aquí y aprovechar la oportunidad», afirmaba un alegre Alejandro Grimaldo a OKDIARIO tras ser convocado con España.

Sobre su encuentro con Luis de la Fuente, Alejandro Grimaldo afirmaba lo siguiente: «Nos ha dado mucha alegría porque llevábamos mucho tiempo sin vernos. Hemos hablado de cómo estamos y ha tenido la oportunidad de explicarme un poco lo que quería de mí. He estado escuchándole y aprendiendo».

«Me ha explicado un poco la función que hacen los laterales en España, que es diferente a lo que hacen en el Bayer. Me toca aprender cada minuto de lo que necesita la Selección y el equipo de mí», explicó el lateral del Bayer Leverkusen.

Competencia en la selección

En la selección española siempre hay una gran competencia en cada puesto: «Hay muy buenos jugadores y es difícil venir a la selección española. Yo he trabajado para tener la oportunidad y gracias a Dios me ha llegado ahora. Hay que aprovecharla y disfrutarla al máximo».

En el último parón, tras la lesión de Balde, De la Fuente llamó a Pedraza, que no estaba en la prelista, y no a Alejandro Grimaldo. Ahora las cosas han sido diferentes: «Va por momentos. Es difícil venir a la Selección. Hay muchos jugadores a los que les gustaría venir y no todos pueden estar aquí. En ese momento no tuve la oportunidad. He trabajado durante todo este mes al máximo para tenerla y ahora el míster ha decidido dármela. Yo estoy muy feliz de poder tener esta oportunidad y aprovecharla».

«Voy a disfrutar estos días al máximo porque es mi primera vez aquí. Quiero aprender, conocer a los compañeros, pasar tiempo con ellos, aprender de lo que necesita el equipo y el míster. Hay que ir paso a paso y tener más confianza para ir a la Eurocopa y estar en Alemania jugando», confirmaba el nuevo lateral de la selección española.

En el horizonte de la selección española se vislumbra una ilusionante Eurocopa de Alemania, que podría ser muy emocionante para una figura como Alejandro Grimaldo, en caso de seguir contando con la confianza de Luis de la Fuente: «La verdad es que parece que se unen los astros. Pero bueno, vamos paso a paso y lo importante en estos dos partidos es ganar. Poder estar aquí es un orgullo para mí. Estoy muy feliz».

Vea la entrevista a Grimaldo completa