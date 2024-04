El gran peligro al que se enfrenta el Barcelona en París

El Barcelona se enfrenta al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes y lo hace estando en alerta máxima. No por Mbappé, no por Luis Enrique, sino por el gran número de apercibidos que tiene Xavi Hernández. Nada más y nada menos que siete futbolistas podrían perderse el partido de vuelta si ven la tarjeta amarilla. Y algunos de ellos de lo más importante.

Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Christensen, Lamine Yamal son las cuatro piezas fundamentales que si ven la amarilla se perderían la vuelta. El caso del holandés podría ser la única excepción, puesto que no es seguro que juegue en París. Pero no sólo ellos, Sergi Roberto, Ferran Torres y Joao Félix también están apercibidos de sanción, aunque el hecho de no ser titulares reduce las posibilidades de recibir amonestación.

Lamine Yamal y Ronald Araujo son quizás los dos jugadores más importantes que se encuentran en esta lista, especialmente por ser dos de los futbolistas más utilizados por Xavi Hernández en lo que va de temporada. Una tarjeta amarilla para alguno de estos dos sería un palo muy duro para el técnico español de cara a la vuelta.

Por ello, la actuación de Anthony Taylor será primordial para que Xavi no se quede sin efectivos para el partido de vuelta. El árbitro inglés, de 45 años, es considerado como uno de los mejores trencillas de Inglaterra. En 2010 pitó por primera vez en la Premier League y es internacional desde 2013.

Pero el PSG también tiene sancionados. Por desgracia para los intereses de los parisinos, Achraf Hakimi no podrá jugar por este motivo, por lo que estará libre para el partido de vuelta. Los que sí están apercibidos en el equipo francés son Ugarte, Lucas Hernández y Skriniar.

El Barcelona visita el Parque de los Príncipes en el que es hasta el momento el partido más importante de la temporada. Tanto para unos como para otros. El conjunto azulgrana quiere salir vivo de París y que la eliminatoria no quede zanjada en la ida.

El balance de Anthony Taylor contra el Barcelona

Anthony Taylor ya ha arbitrado en más ocasiones al Barcelona. Esta misma temporada, el inglés ya pitó a los de Xavi Hernández en el partido de la fase de grupos ante el Oporto en Portugal, donde venció por 0-1. Además, este árbitro dirigió el PSG-Barça de la vuelta de octavos de Champions en 2021 con un resultado final de 1-1.