El golpe sobre la mesa de Luis Enrique que ha puesto a temblar a medio PSG

Luis Enrique aún no ha digerido la eliminación en semifinales de Champions League a manos del Borussia Dortmund y ha querido mandar un duro mensaje a sus jugadores tras dos derrotas consecutivas. Tras caer ante el Toulouse en la despedida de Kylian Mbappé del Parque de los Príncipes, el entrenador español apareció por la rueda de prensa previa al duelo de Ligue 1 contra el Niza para lanzar una advertencia a sus futbolistas.

Con la Ligue 1 conquistada y con la eliminación en Champions aún caliente, el PSG se juega el próximo sábado 25 de mayo ganar la Copa de Francia en la final ante el Lyon que será el último partido de Mbappé con la camiseta parisina. Antes de este partido visitará al Niza y Metz y antes del primero de estos duelos Luis Enrique ha querido mandar un duro mensaje a sus jugadores tras las dos últimas derrotas sufridas a manos de Dortmund y Toulouse en el Parque de los Príncipes.

En unos días marcados por el anuncio de la marcha de Mbappé y su posterior homenaje en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique advirtió a sus jugadores de lo que está en juego y la implicación que tienen que tener para estar en el próximo proyecto ya sin la estrella de Bondy y con el entrenador asturiano en el banquillo parisino.

El mensaje de Luis Enrique a los jugadores del PSG

Luis Enrique dejó claro ante los periodistas que necesita jugadores «motivados» y desveló su gran enfado tras el partido ante el Toulouse, en el que los parisinos cayeron en la que fue la despedida de Mbappé del Parque de los Príncipes. La pasividad mostrada en el duelo habría molestado al asturiano y de ahí aviso a los futbolistas ante los medios de comunicación.

«Lo que necesito son jugadores motivados. Creo que para nosotros, en este equipo, todos los partidos cuentan. Después de perder contra el Toulouse estaba muy cabreado, disgustado. No todos los jugadores tienen esa mentalidad», comenzó diciendo Luis Enrique en un claro mensaje hacia los jugadores en rueda de prensa.

«Para mí es importante saber quién quiere vestir esta camiseta del PSG, quién quiere defender los colores, quién quiere representar a la capital de Francia, a la afición, eso es lo importante para mí. Es el jugador que quiero que represente al club la próxima temporada. El contexto de mañana es perfecto para ver de qué estamos hechos», añadió antes del partido ante el Niza en el que los galos no se juegan nada.

Sobre su proyecto en el PSG y los futbolistas que podrían salir la próxima temporada también dejó claro que: «No todos los jugadores pueden jugar en el PSG. La actitud, el compromiso, el comportamiento, todo debe estar al máximo. Eso es lo que buscamos en el PSG desde que estoy aquí. Quien no esté preparado para eso, quien esté solo cuando le interesa o tenga otras prioridades ligadas a intereses individuales que no sean los del equipo, no jugará con el PSG. Es un mensaje muy claro».

La surrealista respuesta sobre Mbappé

La rueda de prensa de Luis Enrique previa al partido contra el Niza dio para mucho y también se ha hecho viral una frase del asturiano tras ser cuestionado sobre la marcha de Mbappé del PSG. El ex seleccionador español se salió por la tangente tras ser preguntado sobre si el Real Madrid será el destino del futbolista galo y dejó una respuesta que ha dado la vuelta al mundo.

«Hoy llueve, pero también es un día muy bonito porque se siente este aire diferente. Y me gustan los días lluviosos. Me recuerda a Gijón. Yo soy gijonés al 100%. ‘Playu’, como nos llamamos entre nosotros. Creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas», afirmó Luis Enrique para sorpresa de todos los presentes en una rueda de prensa en la que el técnico no volvió a dejar a nadie indiferente.

Avant le match en retard face à Nice, Luis Enrique a encore eu le droit à une question sur Kylian Mbappé. Mais cette fois-ci, le technicien du PSG a répondu complètement à côté. Une scène assez lunaire. pic.twitter.com/js2e6JZTXJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 14, 2024

Más allá de Mbappé, Luis Enrique dejó claro ante los periodistas que los jugadores que no respondan en estos últimos tres partidos de competición no estarán en el proyecto del PSG para la próxima temporada. Desde Qatar ya buscan la forma de invertir la masa salarial que deja su estrella en otro futbolista que pueda liderar a una entidad que sigue en su sueño de ganar la Champions League.