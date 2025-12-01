El Giro de Italia 2026 ya tiene recorrido: comenzará en Bulgaria y finalizará en Roma

El Giro de Italia presentó este lunes el recorrido de su 109ª edición. Comenzará de nuevo fuera de las fronteras del país transalpino, en Bulgaria, donde se celebrarán las tres primeras etapas. El pistoletazo de salida será el 8 de mayo, mientras que el 31 finalizará por cuarto año consecutivo en Roma. Serán 21 etapas entre las que destacan el regreso a Milán; sólo una contrarreloj, pero de 40 kilómetros; las ascensiones a Blockhaus, Piancavallo o con el tappone que contará con más de 5.000 metros de desnivel y seis puertos, con final en Piani di Pezzè.

No están cumbres míticas como son el Mortirolo, Stelvio o Galvia, pero se vuelve a los Dolomitas, donde finalizará la carrera antes de poner su colofón en la capital, en el que será el paseo triunfal de la maglia rosa. Los Apeninos también tendrán especial protagonismo, con Blockhaus como puerto más destacado, donde ganó Merckx o Jai Hindley en 2022, cuando se llevó la general.

Presentado en el Auditorium Parco della Musica de Roma, el recorrido prevé una única contrarreloj individual, ocho etapas planas, siete de media montaña y cinco de alta montaña. De las 21 etapas, siete de ellas terminarán en alto, con la última de ellas, en la penúltima etapa, como clave para decidir al campeón de la general el 30 de mayo: 199 kilómetros entre Gemona del Friuli y Piancavallo, de cuarta categoría, para coronar al campeón antes de la etapa final de Roma.

En total serán 3.459 kilómetros con un desnivel acumulado de 49.150 metros. Y será la decimosexta vez que se inicie fuera de Italia. Simon Yates, ganador de 2025 con Visma, estuvo presente en la ceremonia de este lunes. La suya fue una revancha personal, una victoria que le permitió resarcirse de la edición de 2018, cuando dominaba la edición, pero acabo perdiendo ante el ataque del británico Chris Froome.

Superadas las tres primeras etapas en Bulgaria, el Giro viajará a la región de Calabria, a Catanzaro concretamente, para llegar a Cosenza tras 144 kilómetros. La primera vez que el pelotón tendrá contacto con la montaña será el 15 de mayo, en una séptima etapa entre Formia y el conocido como monte Blockahus, en Los Abruzos, que terminará en lo alto tras 246 kilómetros de recorrido.

La segunda etapa que terminará en alto será el 17 de mayo, en el Corno alle Scale tras 184 kilómetros, en un recorrido que pondrá fin a la primera semana italiana. La segunda semana comenzará con la única contrarreloj, de 40 kilómetros en la Toscana.

Vuelve Milán pero no como final de la ‘Corsa’

Una de las grandes novedades es la del regreso de la ciudad de Milán tras cuatro años de ausencia, lo que significará la 90ª vez que la Corsa Rosa pasa o llega a la capital lombarda. Lo hará en esta ocasión con una etapa en el decimoquinto día de competición, el 24 de mayo, para cerrar la segunda semana de recorrido.

Serán 136 kilómetros entre Voghera y Milán de poca dificultad, en su mayor parte planos, con un final perfecto para velocistas. Llegará entonces la tercera semana, la más exigente con cuatro finales de etapa en alto, tres de ellos en alta montaña y uno en media montaña. La última de ellas, en Piancavallo, con doble subida, será la encargada de dirimir el campeón con 199 kilómetros y un ascenso de cuarta categoría.

Antes de esa doble subida, eso sí, tendrán que superar el Passo Giau en la etapa precedente, la 19ª, el puerto con mayor altitud (Cima Coppi), de 2.233 metros en una etapa que finaliza en Piani di Pexè, en los Dolomitas con 5.000 metros de desnivel. Ahí, entre esas dos etapas, se decidirá todo.

Roma volverá a coronar a su ganador

Como en las últimas cuatro ediciones, la capital italiana será la encargada de acoger la última etapa del Giro de Italia. «Hace cinco años eran pocos los que imaginaban la etapa final en Roma. Hemos dado la vuelta a la tendencia. Es una triple victoria. La gente viene por el Giro, se queda por la ciudad y generamos impacto económico. Esperamos que se quede así mucho tiempo, como sucede con el Tour de Francia, que termina en París», comentó Alessandro Onorato, asesor de grandes eventos, turismo y moda de Roma.

El domingo 31 de mayo, un circuito por la Ciudad Eterna sin dificultad, plano en su totalidad, pondrá el broche de oro a 21 etapas distribuidas en 24 días con la coronación del campeón de la edición de 2026. Se espera que Jonas Vingegaard, tras ganar la Vuelta a España en este 2025, busque ser el octavo ciclista en la historia en hacer el triplete de grandes vueltas, puesto que también cuenta con dos Tour de Francia (2022 y 2023).