Gil Marín y Cerezo han incrementado su fortuna en 225 millones en 2022

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, es el dirigente deportivo que más ha incrementado su patrimonio personal en 2022, según la lista hecha pública por Forbes. Gil Marín, con una fortuna calculada en 550 millones de euros, ha ganado este año 150 millones, 50 más que Florentino Pérez y el doble que Enrique Cerezo, presidente del Atlético, que ha presentado un balance positivo de 75 millones. Entre los dos principales directivos rojiblancos han incrementado su patrimonio en 2022 en 225 millones de euros. Gil Marín estuvo hoy en el entrenamiento para transmitir «tranquilidad y apoyo» a la plantilla, 24 horas después de que ayer hiciera pública una nota en la que reforzaba a Simeone en el banquillo rojiblanco.

El CEO del Atlético, con sus 550 millones de patrimonio, no obstante, sigue aún a mucha distancia de Florentino en cuanto al global de su fortuna. El presidente del Real Madrid ha amasado según la última lista de Forbes 1.800 millones de euros y es el único dirigente deportivo que aparece en la lista de los 100 españoles más ricos, en concreto en la posición decimotercera, muy lejos de Amancio Ortega, líder con 53.500 millones de euros.

El anuncio del espectacular aumento de patrimonio de Miguel Ángel Gil Marín, que en una reciente entrevista dijo que él «no era un hombre rico», se produce en un momento de especial crisis deportiva para el primer equipo rojiblanco, eliminado de Europa y muy lejos del liderato en la Liga española. El hijo de Jesús Gil controla el club a través de la patrimonial Atlético Holdco, de la que él es consejero delegado, y que administra las acciones del Atlético de Madrid tras la ampliación de capital que se llevó a cabo en el verano de 2022 y en la que entró en el accionariado el fondo de inversión Ares Management.

Gil Marín ha anunciado su intención de vender su participación en el Atlético de Madrid, aunque no se ha marcado ninguna fecha y todo hace indicar que en ningún caso será antes de junio de 2024, fecha en la que expira el contrato de Diego Pablo Simeone. «Yo me marcharé. En algún momento me marcharé, pero quiero dejar un legado que la gente relacione con mi familia. Llegué aquí en el año 92 y acabo de cumplir 58 años. Queremos dejar un equipo estable en Champions y que compita por todo, pero también una Ciudad Deportiva y una ciudad del ocio en el entorno del estadio. Ese es para mí el futuro del Atlético de Madrid», explicó en una reciente entrevista al portal Sonora.