Un futbolista contra su afición: Pau Navarro raja porque el estadio del Villarreal «está vacío en el minuto 75»

Pau Navarro acabó muy cabreado después de la derrota del Villarreal. Y no fue por caer ante un Espanyol que venía muy tocado tras la destitución de Manolo González, sino por cómo La Cerámica se vació cuando aún quedaban más de 15 minutos por disputarse con 0-1 en el marcador. Un gesto que no gustó nada al futbolista y no dudó en señalar su decepción al sentirse abandonado por su propia afición cuando el equipo les necesitaba.

Ocurrió poco después del gol de Cabrera en el minuto 60. El Villarreal estaba empujando, pero la estampida en el 75 bajó mucho los ánimos al submarino amarillo. Pau Navarro explicó el problema que tiene el equipo cuando juega de local y pidió mayor unión para remontar la mentalidad de cara a lo que resta de temporada. Especialmente por el próximo partido de Champions ante el PSG de Luis Enrique, también en su estadio.

«Hacemos cosas bien, pero la realidad es que no nos da. Tenemos que hacernos mucho más fuertes en casa. Aquí todos los años hemos sacado la mayoría de los puntos y debemos exigirnos sumar de tres cada vez aquí. Necesitamos estar muy juntos y el apoyo de la afición. No puede ser que en el minuto 75 el campo esté vacío. Eso marca la diferencia. Cuando vas a otros campos, los últimos minutos aprietan muchísimo y aquí tenemos que hacernos fuertes. Debemos empezar por exigirnos nosotros dentro del campo», explicó en zona mixta.