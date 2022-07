Surrealista lo que ha ocurrido en Inglaterra, donde un futbolista ha abandonado la pretemporada con su equipo para participar en el reality show Love Island, el equivalente británico a La isla de las tentaciones.

El club es el Halifax Town, víctima de ese abandono por parte Jamie Allen, que está muy ilusionado con su nueva etapa en la pequeña pantalla.

Allen, de 27 años, se arriesga a que el club le despida y no cuente más con él cuando vuelva de Mallorca, que es donde se graba el programa que comprtirá con las chicas de la villa más famosa de la televisión. El futbolista se perderá el final de la pretemporada de su equipo para participar en el reality, en el que coincidirá con Gemma Owen, hija del ex delantero del Real Madrid.

Jamie Allen has decided to join the cast of ❤️ Island 2022, making his intentions clear that the opportunity is very important to him.

The matter will be reviewed on his return.

— FC Halifax Town (@FCHTOnline) July 20, 2022