La FIFA, en alerta: el City cometió irregularidades para fichar a Jadon Sancho

El Manchester City habría realizado un pago irregular de 200.000 libras a Emeka Obasi, agente de Jadon Sancho, cuando el joven futbolista inglés tenía 14 años y fichó por los citizens procedente del Watford, según informa el rotativo alemán Der Spiegel tras tener acceso a documentos de 'Football Leaks'.

En Inglaterra aseguran que el Manchester City puede ser el siguiente club en ser sancionado por la FIFA debido a ciertos fichajes de menores realizados de manera irregular. Y no ayuda para nada la última información publicada por el rotativo alemán Der Spiegel, que tras tener acceso a documentos de ‘Football Leaks’ asegura que el club inglés cometió irregularidades para fichar a Jadon Sancho, joven jugador británico que ahora triunfa en el Borussia Dortmund.

El Manchester City habría realizado un pago irregular de 200.000 libras a Emeka Obasi, representante de Jadon Sancho, cuando el joven futbolista inglés tenía 14 años y fichó por los citizens procedente del Watford. Además, el City también firmó que el Watford recibiría 574.000 euros adicionales cuando el joven hiciera 10 apariciones ligueras para el conjunto citizen. Algo que ha salido a la luz ahora y que podría perjudicar seriamente a la entidad, pues tras la dura sanción recibida por el Chelsea se espera que puedan caer otros grandes de Inglaterra y de Europa.

Un pago que el reglamento de la Football Association tiene totalmente prohibido ya que los jugadores no pueden tener agentes hasta que no cumplen 16 años. El club inglés se ha defendido públicamente de la información publicada por Der Spiegel. “Se trata de un intento de dañar la imagen del Manchester City. No haremos comentarios sobre los materiales fuera de contexto que se supone han sido pirateados o robados por el personal de City Football Group y Manchester City y las personas asociadas”, reza el comunicado de la entidad.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola también tiene otro frente abierto con la UEFA, ya que podría no haber respetado las normas del Fair Play Financiero. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) fallará sobre el caso en los próximos días. Se le acumulan los frentes abiertos al City en los despachos…