Iker Casillas amplió su leyenda en la Champions League durante el partido ante la Roma. La buena actuación del meta no fue suficiente para evitar la derrota del Oporto por 2-1 en el Olímpico de Roma, aunque gracias a sus paradas y al tanto de Adrián los lusos siguen vivos en la eliminatoria. Lo cierto es que fue un día especial para Buffon, que cumplió 50 partidos imbatido en la competición. Por eso la UEFA quiso aprovechar para rendir homenaje a los porteros, entre los que destaca el español, el que más veces ha dejado la portería a cero.

El ex portero del Real Madrid es historia viva de la Liga de Competiciones. Acapara casi todos los récords. Además de ser el meta con más partidos sin encajar gol, con un total de 59 partidos, también tiene otros logros de mérito en su poder. Entre otros destaca que es el guardameta que más partidos ha jugado (174) en la Champions, el que más partidos ha disputado en todas las competiciones europeas (185) y más participaciones (20 temporadas).

Además, el número 1 del Oporto cuenta con un palmarés envidiable que pocos guardametas posee en la máxima competición del Viejo Continente. Casillas cuenta con tres Copas de Europa en su poder, las mismas que tienen eylor Navas, Juan Alonso, Ray Clemence, Sepp Maier, Heinz Stuy y Víctor Valdés. También tiene el privilegio de ser el portero más joven en conquistar una Champions, ya que lo hizo en el año 2000 con 19 años y 4 días en el año de la Octava del Real Madrid.

Iker Casillas in the #UCL:

Debut: 1999/2000 😮

Record 20th season 😱

Record 174 appearances 💪

Most clean sheets in history 🚫

2nd player to reach 100 wins 🙌

@IkerCasillas 👏👏👏 pic.twitter.com/itBKbJ0j4b

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 12, 2019