Toño habría recibido 10.000 euros del cabecilla de una red de extorsión sexual

Toño, jugador del Levante, ha sido detenido en una operación policial en la que se investigan diferentes delitos. El club valenciano le ha apoyado en un comunicado

Toño, jugador del Levante, está entre los siete detenidos en Teruel en una operación policial en la que se investigan otros tantos delitos, entre los que están los de extorsión y amenazas. El juez ha decretado la prisión para todos ellos después de que cinco hubieran comparecido ante el juez detenidos y otros dos hubieran sido citados a declarar por el juzgado.

A falta de lo que las posteriores investigaciones judiciales puedan determinar, el juez instructor considera que existen indicios suficientes de su posible implicación en varios delitos como pertenencia a grupo u organización criminal, extorsión, amenazas graves de muerte, contra la intimidad de las personas, falsedad documental, usurpación del estado civil así como blanqueo de capitales.

Toño habría recibido 10.000 euros del presunto cabecilla de una red de extorsión sexual. Según relató su abogado en El Larguero, un amigo suyo sufre ludopatía y por este motivo guardó el dinero para que no se lo gastara. Durante el registro de la casa del lateral del Levante, la Guardia Civil encontró 4.200 euros.

“El juez tendría que ser justo y no justiciero, tendría que impartir justicia ¿usted piensa que Toño se va a fugar del país para eludir la justicia?, ¿cree que Toño va a reiterar una actividad delictiva? Llevo 25 años ejerciendo y a mí me da miedo como ciudadano que me pueda pasar por hacer un favor a un amigo y acabe en la cárcel”, aseguró su abogado.

El Levante emitió este viernes un comunicado tras conocerse la noticia: “Habida cuenta que las actuaciones judiciales están sujetas a secreto sumarial, el Levante UD, sin perjuicio de cuanto en el futuro pueda acordar, muestra su apoyo al jugador y a su familia, pues desconocemos las circunstancias que han llevado al juez instructor a la adopción de tal medida“.

“En aras al respeto que merece el futbolista en tan difíciles momentos y su presunción de inocencia, desde el club, por el momento y hasta que no se tengan más noticias sobre los hechos que traen causa de su detención, no va a realizar más declaraciones públicas sobre esta situación“, concluye la breve nota.