Neymar aún podría no esquivar el quirófano

Neymar continúa tratándose de su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador del PSG ha decidido someterse a un tratamiento conservador en lugar de pasar de nuevo por el quirófano, pero hay un dolor que aún le preocupa. Algunos médicos sostienen que lo mejor sería operarse, algo que quiere evitar a toda costa pues le haría perderse la fase más destacada de la temporada

Neymar y el París Saint Germain decidieron llevar a cabo un tratamiento conservador para tratarse de su lesión en el quinto metatarsiano de su pie derecho en lugar de pasar por el quirófano, proceso que alargaría su tiempo fuera de los terrenos de juego. El brasileño parece estar respondiendo bien al tratamiento pero aún hay un dolor que le preocupa y algunos doctores le habrían indicado que lo ideal sería operarse para cerrar de manera definitiva la fractura.

El pasado 23 de enero, el delantero del París Saint Germain se retiró entre lágrimas del césped con muestras de ostensible dolor en el pie derecho, el mismo del que se lesionó el año pasado y que le obligó a perderse gran parte de la temporada. Días después, se confirmaba: Neymar volvía a sufrir una fractura en el quinto metatarsiano. Sin embargo, en esta ocasión, jugador y club decidieron que lo mejor era someterse a un tratamiento conservador y esquivar el quirófano para acortar el tiempo de recuperación.

El brasileño está recibiendo un tratamiento a base de infiltraciones de factores de crecimiento y células madre en una clínica de Barcelona, pero nota dolores que le preocupan. Esta semana él mismo compartió su preocupación entre lágrimas durante la fiesta de su 27 cumpleaños celebrada por todo lo alto en el centro de París. “Quiero un dedo nuevo”, decía Neymar.

El jugador del PSG ha estado estos días en Barcelona de nuevo y aunque no quiso hacer declaraciones, algunas voces apuntan que ha recibido consejos de médicos que abogan por que pase por el quirófano, como mejor manera de cerrar definitivamente la fractura del pie. Algo que por ahora Neymar no quiere ni valorar ya que le haría perderse el tramo más importante de la temporada, sobre todo de la Champions. Ya no podrá disputar los octavos de final ante el Manchester United, y en caso de pasar, si Neymar se operara tendría que renunciar a seguir luchando por la anhelada Orejona.

De poder esquivar el quirófano, Neymar podría regresar a los entrenamientos a finales de marzo y ya participar con el equipo en abril, fechas que un optimista Tuchel, técnico del club parisino, tiene en su mente. Las próximas semanas serán cruciales para ver cómo evoluciona el pie del delantero de los 222 millones de euros.