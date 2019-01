Tebas sigue en pie de guerra contra el Real Madrid: “No puede ser que Florentino llame a Rubiales 20 minutos después de un partido”

Javier Tebas, presidente de la Liga, asegura sobre la campaña anti VAR que "se pone en peligro la industria con estas chorradas" Tebas recalcó que el Reus está expulsado de la competición nacional y no suspendido

El presidente de La Liga, Javier Tebas, se mostró muy contundente a la hora de hablar y analizar lo sucedido con el Reus, que ha sido expulsado tres años de la competición nacional: “Está expulsado y no suspendido. Es una decisión firme y no va a jugar más partidos. A no ser que prosperen los recursos. Los jugadores del Reus estaban secuestrados. Se les ha faltado a su dignidad”.

“Tenemos la capacidad de excluir a un club de nuestras competiciones. No de la actividad económica. Somos reguladores, no patronal. La Liga tiene esa capacidad, ya pasó con el Elche. Regulamos y comercializamos los derechos televisivos”, explicó el máximo mandatario de La Liga. “Ya hemos expulsado en año atrás a Guadalajara, Elche, Murcia y no hubo problemas. A lo mejor hay un gurú que lee la ley del deporte al revés o de lado. Si nadie dijo nada al respecto está claro de quién es la competencia”, añadió.

Tebas también habló sobre el control económico: “Deuda cero hay, pero la que hay no se puede anticipar. Si se pudiese se pagaría. Para mí ya es. El Reus ha sido sancionado y tiene deuda cero con Hacienda y la Seguridad Social. Si un equipo no paga se le retiene el dinero de la televisión y se paga con eso. Nuestro control económico pasa por la Federación. Nuestras decisiones pasan por el TAD y han sido ratificadas. Hay unas normas que se cumplen. La autoridad se marca con menos discrecionalidad. Demuestra que Rubiales no conoce las normas, sino no habría dicho eso”.

“El balance del VAR es extraordinario”

Otro de los temas a analizar por el mandatario fue el VAR, que tanta polémica está generando: “El balance es extraordinario. Ha habido un rebote porque ha afectado a un gran club. El equipo dirigido por Velasco Carballo lo han hecho bien. Ya dijimos que podría haber algunas polémicas. Insisto, hay mucha gente que no sabe cómo se utiliza. Errores clamorosos, nada más. Me parece mal que Florentino llame a Rubiales para quejarse. Hay una campaña contra el VAR. Se pone en peligro la industria con estas chorradas. Si el operador es catalán…”.

“Critico las formas por las que se quejan del VAR. No puede ser que 20 minutos después de un partido Florentino llame al presidente Rubiales. Y que se haga público. Me parece mal. Y que todo eso vaya acompañado de una campaña mediática sobre si uno es independentista, antimadridista, y bla, bla, bla… Los portavoces yo ya me los conozco. Lo que dice Pepito, es porque lo ha dicho Juanito. Se está poniendo en peligro la industria con todas estas chorradas. Ponedle nombre vosotros a ese Pepito y a ese Juanito”, comentó.

Sobre los horarios explicó que: “Podemos predecir cuáles pueden ser los mejores horarios para los espectadores y la audiencia. Lo hacemos para competir con otras marcas. Competimos con Netflix y HBO. Al igual que la Champions, que también ocupa espacio en los presupuestos de los competidores. Antes del concurso de derechos de la Premier o la Serie A, que ambos bajaron, lo hizo la Champions y crecieron. Cada uno vende su maletín”.

Partido de Miami

Sobre el Girona-Barcelona que se iba a jugar en Miami ha subrayado que le hubiera “gustado” que se disputase allí, aunque ha aclarado que este asunto ocupa el “2 por ciento” de su pensamiento estratégico y que no ha habido “penalización” por parte de la empresa Relevent a pesar de no haberse disputado el encuentro en Estados Unidos.

“Siempre es empujar, el partido de Miami ocupa el 2 por ciento de mi pensamiento estratégico, como lo es también la OTT de LaLigasportsTV, una plataforma para crecer”, señaló Tebas este miércoles en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

“Si queremos ser el mejor fútbol de España, muy bien, pero si queremos ser referencia mundial, tenemos que crecer, y estamos hablando de un partido, pensaba que era jugar toda la liga… Es importante que podamos jugar en Estados Unidos. ¿Nos queremos comparar a Estados Unidos sí o no? Pues intentémoslo y creemos riqueza. Si creas ruina esto es un desastre”, expresó.