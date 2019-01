La Federación y el ministro Guirao, indignados con Tebas por el caso Reus

La decisión unilateral tomada por Javier Tebas en el caso Reus ha despertado recelos importantes tanto en la Federación Española de Fútbol como en el Ministerio de Cultura y Deporte. Muchos no se explican cómo un organismo privado ha podido tomar una decisión tan radical y apuntan a una “revancha personal” del dirigente para tomar una medida tan drástica contra el Reus.

“Ha querido mandar un mensaje con esto al resto de clubes. Es de una desproporcionalidad absoluta lo que ha decidido”, indican fuentes jurídicas que están pendientes del caso. Tebas sentenció al Reus con la expulsión durante tres años del fútbol profesional y con una multa de 250.000 euros.

En la Federación están molestos porque la decisión no se ha consensuado en ningún momento y se ha tomado de forma autoritaria. No en vano, el Comité de Competición, en el que está representado la Liga, ha sido completamente ignorado en esta cuestión cuando debería haber tomado una decisión al respecto en lugar del directivo oscense.

“Si la Liga quiere hacer esto de forma estricta al final quedan vivos dos equipos en Segunda División. Al Reus se le ha expulsado de manera arbitraria”, añaden fuentes jurídicas. No en vano, existen equipos y que no están al día en los pagos de las nóminas de sus jugadores y que tienen una deuda superior al Reus, pero en esos casos no pasa absolutamente nada.

“La falta de sensibilidad y la discrecionalidad de LaLiga en la aplicación de las medidas sobre el control económico“, dijo Luis Rubiales en unas declaraciones que hicieron que Tebas exigiese una rectificación que no ha llegado ni lo hará. “Rubiales tiene razón porque más tarde o temprano al Reus le darán la razón y se demostrará que Tebas ha obrado por su cuenta y por un tema personal”.

Y el ministro se moja

En el Ministerio de Cultura y Deporte también se han mojado en la cuestión, concretamente el ministro José Guirao, impresionado por la impunidad con la que Tebas actúa. “Intentaremos que no pasen tres meses, sino agilizarlo lo máximo posible y a ver si de esa manera se puede normalizar y volver (el Reus) a la competición. Este problema tiene que tener una solución“, dijo Guirao de una decisión que está en manos del Tribunal Administrativo del Deporte, organismo en el que el Gobierno tiene una mayoría de cuatro de los siete miembros elegidos por la presidenta del CSD, María José Rienda, y que defenderán, en teoría, la postura del ministro.

Desde el organismo público no se explican la radicalidad de esta decisión tomada “con premeditación” por un Tebas que quería mandar un mensaje al resto de clubes de Segunda. “No echaron al Elche CF, Real Murcia y CD Guadalajara en medio de la temporada teniendo deudas más grandes que el Reus. Claramente están haciendo las cosas mal y sin tener en cuenta al resto de estamentos que algo tenemos que decir”, añaden desde el ministerio.

Los pasos a seguir del Reus

El equipo catalán no está muerto, ni mucho menos. El Reus tiene altas probabilidades de ser readmitido en la competición si así lo contempla el Tribunal Administrativo del Deporte.

Pese a todo, el club puede seguir recurriendo en la Justicia ordinaria una decisión arriesgada de la Liga por no contar con nadie y por echar a un equipo con una deuda de cinco millones de euros cuando hay otros de su misma categoría que tienen un agujero mucho más grande en cuanto a deudas.

“La Liga no ha querido reconocer que su control económico, del que tanto se han vanagloriado, está fracasando. Es un modelo que no resuelve problemas y que pone en peligro la estabilidad de la competición con unos equipos sintiéndose más perjudicados que otros. No es sostenible lo que ha ocurrido con el Reus”, zanjan desde la Federación.