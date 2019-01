Michael Robinson: “Me he sentido muy querido después de contarlo”

El ex futbolista y periodista es una de las caras visibles, junto a Luz Casal, de la normalización y concienciación del cáncer para la Sociedad Español de Oncología Médica y reconoce sentirse "muy querido" tras hacer público su enfermedad, un cáncer avanzado con metástasis

“Me he sentido muy querido después de contarlo“, así de contento se ha mostrado Michael Robinson en la Asociación de la Prensa de Madrid en la presentación de El Cáncer en España 2019 de la mano de la Sociedad Español de Oncología Médica (SEOM). El ex jugador de fútbol y comentarista deportivo confesó su enfermedad el pasado mes de diciembre y hasta ahora el apoyo del círculo mediático en torno al fútbol ha sido total.

Robinson participa junto a la cantante Luz Casal en la campaña de concienciación sobre el cáncer que está promoviendo estos días la SEOM y repasó, tras un mes de dar a conocer su situación, cómo se encuentra y cómo está llevando su cáncer, un melanoma avanzado con metástasis. “Estoy muy bien, me encuentro fenomenal y preparado para esta lucha. Sorprendentemente. Tengo la suerte de estar siendo tratado por un nuevo medicamento y estoy recibiendo información, bajo la dirección de las voces autorizadas, de mi oncólogo Messi, que es como llamo yo a mi oncólogo Emiliano Calvo. Él ha entrado al partido a falta de muy poco, pero está dispuesto a meter unos cuantos goles para que este partido lo ganemos”, explicaba el británico.

Tras el apoyo recibido, Robinson reconocía que “nunca me había planteado si la gente me quiere mucho o si piensa que apesto mucho…”, y recordaba: “Como futbolista, desde joven tienes que navegar entre esos dos impostores que son el fracaso y el éxito. Nunca te crees rey del mambo y nunca te vienes abajo. Y desde que estoy en los medios siempre he trabajado con el mejor talante posible y luego ya veremos si me siguen contratando o no. Ahora, después de anunciarlo y con la respuesta que he tenido, estoy absolutamente abrumado“.

Robinson también confesó que está “sorprendido por la tranquilidad y naturalidad” con la que puede hablar de su cáncer y que en la actualidad no se encuentra “ni incómodo ni enfermo”. “El cáncer vive dentro de nosotros. Y es verdad que cada vez hay más diagnósticos, pero cada vez hay menos muertos. Hay una serie de personas empeñadas en salvarme la vida. El nivel de agradecimiento que tengo hacia los oncólogos es tremendo“, zanjó el veterano periodista.

Desde la SEOM, la doctora Ruth Vera, reconoce que es muy importante para concienciar sobre la enfermedad tener a Casal y Robinson como figuras reconocibles en esta lucha de normalización: “Es muy importante contar con ellos porque nos ayuda a normalizar el cáncer, que es otra enfermedad. Queremos desvincular cáncer a muerte, a diagnóstico fatalista y vincularlo a vida. Porque pese al incremento de los datos, también se ha incrementado la supervivencia”.