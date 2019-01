¿A qué equipo de la Liga ha beneficiado más el VAR?

El VAR no ha termina de poner punto y final a la polémica en el futbol. La tecnología no es tan precisa como se esperaba y la duda es saber que equipo ha sido más beneficiado durante este tiempo

El VAR está siendo el principal protagonista de la Liga esta temporada. La llegada de la tecnología ha cambiado el fútbol, aunque no ha terminado con la polémica, tal y como estamos viendo en las últimas semanas. Penaltis que no se pitan, claras faltas a porteros en el área pequeña en las que no entra o acciones evidentes en las que, sin saber el motivo, pasa de largo, han puesto en duda el sistema. Pero, ¿a qué equipo ha beneficiado más el videoarbitraje hasta la fecha?