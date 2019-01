Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, concedió una entrevista a la Cadena Cope en la que cargó contra sus enemigos: Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Además, Tebas confesó que votará a VOX en las próximas elecciones y que "hacía falta a España" una alternativa como la del partido de Santi Abascal

Javier Tebas nunca se muerde la lengua. El presidente de La Liga concedió una entrevista a la Cadena Cope en la que cargó contra sus habituales enemigos, tanto contra el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, como contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Además, Tebas no dudó en meterse en política, declararse ‘trumpista’ y asegurar que votará a VOX en las próximas elecciones porque “España necesitaba una alternativa así”.

¿Qué le parece la rueda de prensa de Velasco Carballo?

Es muy bueno, eso demuestra que la política de silencio que había era un error. Con todas las polémicas que hay, que se vea que no se oculta nada.

¿La llamada de Florentino ha hecho que se adelantara?

Espero que no, pero si ha influido, mal. Me parece mal la llamada, es inapropiada. Los clubes tienen otros caminos para pedir explicaciones del tema arbitral. Si entramos en esa dinámica flaco favor se está haciendo a la Federación y al colectivo arbitral.

¿Cuándo habló con Florentino Pérez por última vez?

En diciembre. Esa fue cordial, pero las otras son tensas. El modelo de la Liga no va en la línea de lo que quiere el presidente del Real Madrid.

¿Y con Rubiales?

En una cena con José María García, que quiso hacer de mediador. La conversación fue cordial. No tengo inconveniente en hacer un debate con Rubiales.

¿Quién va a poner los horarios?

La Liga, 100% y serán los mismos.

De las competencias que reclama Rubiales, ¿cuál es innegociable?

Las que son competencia exclusiva de LaLiga son los horarios, el sponsor y el balón. No son negociables porque son tuyas. LaLiga es el organizador de árbitros, disciplinas deportivas, internacionales y calendario.

¿Quiere hacer la Copa del Rey?

Sí, lo hemos pedido. Cambiaríamos algo, habría que estudiarlo. Al formato hay que darle vueltas, puede haber una mezcla en cuanto a partido único, hay muchos modelos.

¿Cómo elegirá los horarios la Inteligencia Artificial?

Hemos cargado todos los sistemas de audiencia y asistencia a estadios y la máquina calculará los horarios que son mejores para obtener más audiencia. Tiene errores del 5%. Cuando dos partidos coinciden la máquina te dice que la audiencia cae mucho.

¿Va a haber partido en Miami?

Yo quiero que haya y va a haberlo. La demanda es sobre jugar un partido fuera del territorio español.

¿El Barça se la clavó?

No, yo respeto su decisión. Durante muchos meses nos permitió trabajar en pensar un partido fuera de España, ahora la Junta quiere un consenso y no podemos hacer nada.

¿Cuánto le ha costado esto a la Liga?

La publicidad la pagó la empresa patrocinadora. Perderíamos os 70.000 euros de los aficionados del Girona que fueron al Camp Nou.

¿Escucha la radio por la noche?

Me quedé el día que Rubiales dijo que Obama le había aconsejado. Yo soy más trumpista. España necesitaba una alternativa como VOX; si va en esa línea, votaré a VOX.

¿Si Abascal le dice ‘España te necesita’?

Yo trabajo por España trabajando donde trabajo. Nunca imaginé ganar el dinero que me pagan los clubes de fútbol.

¿Cuánto ha perdido la Liga sin Cristiano?

Los resultados que hemos tenido han sido muy buenos. No lo hemos notado, nadie nos ha dicho que esto tiene menos valor sin Cristiano.

¿Preferiría a Neymar o Mbappé?

Cualquiera de los dos o los dos. Cuantas más estrellas, mejor.

¿Le perjudica que Florentino no fiche tanto crack?

No y ahí están los resultados. No ha perjudicado pero no sé si hubiéramos ganado más.

¿El Atleti puede fichar a Morata?

Está muy limitado económicamente por el límite salarial, tendría que deshacerse de alguien.

La asistencia en el Bernabéu ha caído

Tenemos un 8% más en total este año, es un año increíble. El Barça está haciendo unas medias por encima de 75.000, ha subido mucho respecto al año pasado.

¿Su enfrentamiento con Florentino le ha hecho pensar si ser del Madrid?

No. Tengo mucha menos pasión. Primero soy del Huesca y luego del Madrid.

¿Quiere seguir mucho más?

Un mandato más, sí. Me quedan menos de dos años y querría seguir hasta 2024, dejando resuelto el tema de los derechos de televisión.

¿Piqué debería haber comprado el Reus en vez del Andorra?

No lo sé, Piqué es un culo inquieto. Me cae muy bien, tengo su teléfono.

¿En el Barça pasa lo mismo con el límite salarial?

Depende de la cuantía de lo que tengan de margen, pero el Barça todavía lo tenía. La operación de Neymar le permite tener un límite salarial elevado.

¿Qué nota le pone a Rubiales como presidente de la Federación, del 1 al 10?

Un 2. Y a Villar un 3.

¿No debería llevarse bien con Rubiales?

Yo quiero pero si viene a quitarte los muebles de tu casa…. No me molesta que esté con Infantino, no puede decidir todo del fútbol, tiene sus competencias. El peor mal rollo con AFE fue cuando convocaron la huelga a falta de dos jornadas para el final; y la Audiencia Nacional salvó la Liga porque no se podía jugar y no se hubiera sabido quién era el campeón.

¿Se podrá preguntar después de los partidos lo que quiera el periodista?

Los periodistas preguntarán lo que marque LaLiga. Tú sabes lo que no debes preguntar y si lo haces, no volverás a salir. Un presidente llamó aquí después de hablar mal de él. El año pasado preguntaron a Griezmann por su futuro y eso no es del partido.