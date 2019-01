Este equipazo cuesta cero euros

El equipo galáctico de los jugadores que quedarán libres en junio de 2019 y con los que ya se puede negociar. Destacan jugadores españoles de la Premier League y del Atlético de Madrid. Buffon, Alves, Ribery y Robben también están dentro de este grupo.

Con 2019 recién comenzado, la preocupación se apodera de los equipos al ver como algunas de sus estrellas aún no han renovado y quedarán libres el próximo mes de junio. Al finalizar su contrato al final de temporada, desde hoy mismo podrán negociar su vinculación con un nuevo equipo. Es el caso de grandes jugadores que a lo largo de los últimos años han dado más de una tarde de gloria a sus equipos. Casos como el de Buffon, Godín, Alves, Ribery o Robben. Dan para hacer una gran plantilla, que enseguida repasamos.

En portería tendríamos a dos de los grandes guardametas de las últimas décadas. El titular sería Gianluigi Buffon, aunque su competencia le pondría difícil la titularidad, sería Petr Cech. El guardameta italiano llegó esta temporada al PSG, tras toda una vida en la Juventus, pero su andadura en el conjunto francés no está siendo como se esperaba, pues Areola juega por delante y todo hace indicar que Gigi, a sus 40, podría colgar los guantes.

En un caso similar está Petr Cech. El guardameta checo no tiene continuidad tampoco en el Arsenal y con 36 años, podrá iniciar una nueva etapa a partir de junio, lo que es una incógnita es si será dentro o fuera de la Premier, en la que lleva la friolera de 15 temporadas.

La defensa titular de este equipo sería la formada por Dani Alves, Diego Godín, David Luiz y Filipe Luis. Ambos jugadores terminan contrato el 30 de junio y no hay noticias acerca de su renovación. En este caso, los cuatro son indiscutibles en sus equipos, por lo que no sería raro que ampliasen su vinculación con ellos en los próximos meses. De todas formas, pueden estar ante la última oportunidad para firmar un gran contrato en un destino exótico, por lo que todo puede pasar.

En el banquillo quedarían dos jugadores de la liga inglesa. El primero de ellos sería además ex del Atlético, ese que conquistó la Liga y a punto estuvo de levantar la Champions. Toby Alderweireld termina contrato con el Tottenham en 2019 y todo apunta a que no renovará; suena para reforzar al United. Por otro lado está Nacho Monreal, que se encuentra lesionado. A sus 32 años, tiene la competencia de Kolasinac, aunque podría seguir en el conjunto londinense.

En el centro del campo se nos presentan tres opciones: Rabiot, Cesc y Mata. Es sabido que el francés no renovará con el PSG y es la gran ganga del mercado, aunque es un secreto a voces que se marchará al Barcelona. En el caso de Fábregas, aún no ha renovado y no tiene mucha presencia en el Chelsea. Los últimos rumores le situaban en el Milan o en el Atlético incluso en este mercado invernal. Por último Mata continúa siendo uno de los jugadores de referencia del United. Termina contrato en junio y los próximos meses serán decisivos para conocer su futuro en la entidad.

En este caso, en el banquillo nos quedan Ander Herrera y James Milner. El jugador del Manchester continúa teniendo cierta intermitencia en el conjunto inglés, por lo que su continuidad podría estar bien discutida, buscando protagonismo en otro club. Por su parte, Milner sigue siendo una de las piezas claves en los planes de Klopp, titular en todos los partidos importantes de los red.

El tridente de ataque de este equipo de lujo estaría formado por dos estrellas del Bayern de Múnich. Arjen Robben y Franck Ribery, dos de los extremos más temidos de Europa en la última década, dejarán el conjunto alemán este año. Al finalizar la temporada, estas dos leyendas de los muniqueses se marcharán. El tercero en discordia sería Olivier Giroud. El delantero del Chelsea lucha por un puesto en el conjunto de Londres con Morata, aunque en las últimas jornadas -con la lesión del español- tampoco ha conseguido ser indiscutible para Sarri.

Los integrantes de este banquillo serían Mario Balotelli y Yacine Brahimi. El italiano dejará de ser jugador del Niza en 2019 y su futuro parece que no va a seguir ligado a la entidad francesa, apunta a Turquía o China. Por otro lado está Brahimi, el extremo del Oporto que es uno de los jugadores indiscutibles dentro de la disciplina de los dragones y que aún no ha renovado su contrato.