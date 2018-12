Con Mourinho ya fuera del banquillo del United, Zidane tiene vía libre para asumir el cargo de entrenador en Old Trafford

José Mourinho ya no es entrenador del Manchester United. El club inglés sorprendió este martes anunciando la destitución del técnico portugués y ahora todas las miradas van a su sustituto, aún por conocer.

El United, en el mismo comunicado, explicó que ahora tendrá un técnico provisional hasta que en un futuro se analice de forma exhaustiva quien será el nuevo entrenador que se siente en el banquillo de Old Trafford. Sin duda, el que más opciones tiene y el que más gusta en Manchester es Zinedine Zidane.

Vía libre para Zidane

El francés, sin equipo desde que abandonara voluntariamente el Real Madrid tras la consecución de la Copa de Europa, se ha mostrado siempre abierto a volver cuanto antes a los banquillos. Y ahora tiene vía libre en uno de los grandes de Europa, aunque tendría un importante reto por delante por la situación en la que se encuentra en el Manchester United.

Zidane es el candidato ideal para suplir a Mourinho y ya OK DIARIO les contó que el Manchester United está detrás del francés desde hace muchas semanas, pidiendo al extécnico del Real Madrid que no aceptara ofertas de otros clubes y les esperara a ellos, ya que en cuanto pudieran destituir a Mourinho irían rápidamente a por él. Ahora queda saber si llamarán a Zidane ya, para los algo más de cinco meses de temporada que quedan, o se esperaran a verano y elaborar un proyecto más estudiado.

Arsene Wenger, uno de los técnicos que mejor conoce la Premier League, explicó también que Zidane encajaría muy bien en la liga inglesa y que sería el mejor destino para su compatriota, principalmente porque es el campeonato con más competencia, donde la lucha es mayor entre varios equipos y con más equipos candidatos a hacerse con el título, a diferencia de otras grandes ligas que en diciembre, según Wenger, ya está decidido el título.

La destitución de José Mourinho acerca a Zidane no solo al banquillo de Old Trafford sino a su regreso al fútbol después de una temporada de ausencia. El francés tiene ya un banquillo libre y un equipo que le quiere, por lo que en caso de no llevarse a cabo será por la decisión de un Zidane que es consciente de que el reto del United es apasionante pero también difícil por la situación tan mala en la que se encuentra el equipo inglés.