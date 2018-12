El Mundial de Qatar 2022 se presenta en Madrid con una espectacular exposición de maquetas

La Embajada de Qatar en España presentó las maquetas del evento en el Hotel Intercontinental

El Mundial de Qatar 2022 es la próxima gran cita en el calendario mundial de selecciones. Para conmemorar el día nacional, la embajada de dicho país en España quiso exponer en el hotel Intercontinental las maquetas de las diversas sedes que albergarán el evento estrella de la FIFA en cuatro años.

En un evento presidido por el Embajador en España, Mohamed Al Kuwari, y el Secretario General del torneo, Hassan Al Thawadi, la sociedad madrileña pudo conocer de primera mano la apertura de Qatar al mundo como un país que respeta los derechos humanos y que utilizará el deporte como motor para expandir su imagen de país moderno y diverso por el mundo.

“Acoger la celebración del Mundial es una oportunidad única, la guinda del pastel para el desarrollo de nuestro país. Será una plataforma de encuentro y entendimiento. Es evidente que habrá un legado a nivel económico y de infraestructuras, pero lo más importante es el legado humano que dejemos”, indicó Al Thawadi.

Los estadios presentados en forma de maqueta destacan por su diseño innovador y vanguardista, al mismo tiempo que dan un toque de exclusividad al evento con aforos medios que no rebasan los 40.000 espectadores, aunque el Losail Iconic Stadium –aún en construcción– promete convertirse en el recinto deportivo más grande y moderno de Asia con sus 86.000 butacas.

En un perímetro de unos 60 kilómetros, Qatar intentará hacer el más difícil todavía y presentar al mundo el mejor mundial de todos los tiempos. Si algo ha demostrado este país es una tremenda capacidad para adaptarse a los cambios y ser un referente en cuanto a desarrollo como demuestran que la población de Doha se ha triplicado en apenas una década.

Aquí tienes los estadios que se podrán ver en la Copa del Mundo:

