Convocatoria del Real Madrid: Lopetegui llama a Vinicius para el derbi

El Real Madrid afronta el derbi ante el Atlético de Madrid inmerso en las dudas que dejó su partido en el Sánchez Pizjuan. Julen Lopetegui se enfrenta a su primer gran match-ball de la temporada después de que los suyos no hayan dado la talla ante los grandes esta temporada. No en vano, la derrota en la Supercopa de Europa ante los rojiblancos aún escuece.

Es por ello que Julen no se ha guardado nada y en el Santiago Bernabéu sacará toda la artillería que tiene disponible para vencer al eterno rival. Salvo Isco, que es baja por apendicitis, Lopetegui tenía a su disposición a toda su plantilla y no dudó dándole la alternativa a un Vinicius Jr. que aún no ha debutado en LaLiga.

En la convocatoria no se encuentran los lesionados Marcelo y Odriozola, pero destaca el regreso de Dani Carvajal y la presencia de Reguilón –quien se jugará el puesto de titular en la lateral zurdo con Nacho–. En la medular, Marcos Llorente le ha vuelto a ganar la partida a Fede Valverde y estará dentro de los 19 convocados por Lopetegui.

La gran novedad en la lista del técnico madridista es la presencia de Vinicius Jr., quien podría hacer su debut en Liga frente al Atlético de Madrid. El brasileño lleva semanas opositando para ganarse unos minutos en el primer equipo.