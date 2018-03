Xavi Hernández, campeón del mundo con España en 2010, fue designado embajador del Mundial de Qatar 2022, por el Comité de Organización del torneo. El mediocampsita de 38 años viste desde 2015 los colores del Al Sadd, un club del emirato.

“He visto lo que el fútbol puede conseguir en las comunidades en Qatar y en la región”, indicó el ex jugador del Barcelona en un comunicado. “El fútbol tiene el poder de unir a la gente, combatir los estereotipos y romper las barreras sociales”, afirmó el ex capitán del Barça, quien defendió al estado totalitario de Qatar durante las pasadas navidades afirmando que “la gente era feliz”, pese a que no hubiese democracia.

Xavi llevó los colores del Barça durante 17 años a partir de 1998, consiguiendo ocho títulos de campeón de España y cuatro Ligas de Campeones, entre otros éxitos. Con la selección española se llevó el Mundial de Sudáfrica 2010, así como las Eurocopas de 2008 y 2012.