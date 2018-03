El Tottenham quiere a Reus para sustituir a Kane

Los rumores y las especulaciones acerca del futuro de Marco Reus acaban de empezar. El Dortmund ha puesto sobre la mesa la oferta de renovación al jugador y su respuesta ha sido “no”. La marcha del internacional del Borussia parece estar más cerca que nunca y son varios los clubes que pujan por sus servicios.

Según Mirror, muchos equipos de la Premier se han comunicado con el jugador. Especialmente, el Tottenham. Los Spurs se preparan para una, mas que probable, salida de Harry Kane y ven en Reus como un posible sustituto.

Además, el equipo de Pochettino teme Victor Wanyama ponga rumbo al United o Liverpool en el próximo mercado. Desde el club están intentando ampliar el contrato al jugador pero no parecen llegar a un acuerdo. Ante tales pérdidas, el Tottenham ya se ha puesto manos a la obra.

El Liverpool es otro de los interesados en el futbolista. Su ex entrenador, Klopp, no quita el ojo a las actuaciones de Reus con el Dortmund. Además, al igual que los Spurs, los Reds buscan remplazo a una de sus estrellas. Emre Can finaliza contrato y probablemente abandonará Anfield.

El Arsenal también se postula como candidato. Allí el futbolista compartiría vestuario con grandes amigos de la selección como Özil, Mertesacker y Mustafi y con otros compañeros Aubameyang y Mkhitaryan.

Reus tiene un año más de contrato con el Dortmund y por el momento no muestra intención de renovar. El jugador quiere ver cual es la ambición del club para la próxima campaña y sus movimientos en el mercado de fichajes antes de tomar una decisión.

El internacional alemán es el primero en la lista de prioridades de Pochettino. Tras su vuelta a la competición, después de varias lesiones, Reus acumula cinco partidos (tres de titular) y dos tantos. El jugador parece haber vuelto a su mejor versión justo en el momento apropiado.