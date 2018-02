Carmena margina al fútbol: “Ni saben lo que es el deporte ni emplean el dinero de forma adecuada”

La gestión del Ayuntamiento de Manuela Carmena está dejando que desear en la práctica totalidad de los sectores en los que la ciudad de Madrid necesitaba de cambios positivos y necesarios para el progreso de la ciudad. El deporte, al contrario de lo que muchos piensan, sigue el camino del fracaso con la actual alcaldesa y su equipo, que han optado por negar la evolución al deporte motor del pueblo, el fútbol. OKDIARIO ha hablado con el presidente de la Real Federación Madrileña de Fútbol, Paco Díez, quien se ha mostrado crítico con Ahora Madrid, cuyo mandato en lo referente al fútbol se resume en ver, oír, callar y no cambiar.

La falta de preparación de los políticos del Gobierno de Carmena en lo referente al deporte, y en concreto al fútbol, está perjudicando a la capital, en opinión de Díez. “Muchas veces los políticos no saben lo que es el deporte. En nuestro caso, piensan que el fútbol es el Real Madrid, el Atleti, el Rayo… y que se maneja muchísimo dinero. Hay que hacer una diferencia entre el fútbol profesional y el de formación”.

Uno de los casos más flagrantes lo representa el Unión Adarve, cuarto equipo de Madrid que está jugando en condiciones muy inferiores a las permitidas. “Si hubiera voluntad política y ganas de invertir se podría hacer un polideportivo de maravilla. El Ayuntamiento se tenía que dar cuenta de lo que significa una entidad como el Adarve para el Barrio del Pilar, algo representativo, que aglutina no sólo en Segunda B, sino que tiene 600 ó 700 niños. Las instituciones tenemos que estar un poco más comprometidas con estas situaciones, y no es cuestión de dinero, es de voluntad”, asegura el presidente de la RFFM.

Ni saben ni quieren aprender

La gestión del dinero, por otra parte, tampoco resultaría la ideal para el progreso del fútbol en Madrid, que tiene una patente escasez de campos, tanto en calidad como en cantidad, con respecto al resto de la Comunidad. “No se está empleando todo el dinero y el que se emplea no se emplea adecuadamente. A veces se hacen instalaciones faraónicas, que quedan muy bien, pero hay instalaciones básicas y funcionales, que no son tan costosas. Hay que facilitar a las entidades que puedan generar un dinero, porque un club de barrio no es sólo un club de fútbol”.

Desde la Federación Madrileña han tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento para proponer soluciones, pero la respuesta es nula. “En Madrid capital no hay tantos campos, de tierra hay más o menos 15. Hay instalaciones y terreno de dotación deportiva que están muertos de risa. Nosotros hemos ofrecido al Ayuntamiento de Madrid colaboración para construir un campo si nos ceden el terreno en un barrio, y la callada por respuesta.

“Me he ofrecido a colaborar con ellos, pero hasta la fecha no hay respuesta. No les he ido a pedir nada, les he ido a dar colaboración. Creo que las instituciones tenemos que tener una cercanía y unos fines comunes, después cada uno tiene sus ideas, pero los dirigentes tienen que estar por encima de sus ideas. Cuando inauguran un campo lo airean mucho”, asevera molesto Paco Díez, quien, junto al resto de su equipo, ha visto como Ahora Madrid ignora el fútbol y las propuestas de mejora que giran alrededor del deporte.

La salud, secundaria para el Gobierno

El cierre de filas del Ayuntamiento con respecto al fútbol de la capital ha llegado hasta el punto de ignorar las propuestas de Paco Díez, a pesar de que estas sean beneficiosas tanto en materia deportiva como económica. “La mentalidad de este Ayuntamiento no es de convenios mixtos. No podemos impedir el desarrollo de las cosas por nuestras ideas. Yo hace un mes fui a ver al director general de deportes del Ayuntamiento y me manifesté totalmente abierto a tener todo tipo de convenios y más baratos, también de revisión médica. A fecha de hoy, la callada por respuesta”.

Una de las propuestas de la RFFM es el cambio a mejor de las revisiones médicas de los deportistas, pero la falta de colaboración del Gobierno de Carmena imposibilita las mejoras en salud. “Hemos ofrecido al Ayuntamiento que se incorpore, porque al tener nosotros un volumen muy grande, los médicos no son suficientes, pero les da igual”, completa Díez, antes de resumir lo ocurrido con Carmena y su equipo en una frase. “Yo no vengo a pedirles que nos den, vengo a pedir que firmemos un convenio y desarrollemos la actividad”. Por el momento, la Federación sólo recibe la callada y el consiguiente estancamiento del fútbol por respuesta.