Detallazo de Mou: envió una carta a un fan del United de 94 años tras sufrir un derrame cerebral

José Mourinho ha sacado a relucir su lado más humano. El técnico portugués ha sido criticado en numerosas ocasiones por su manera de ser y sus quejas contra los árbitros. Pero en el fondo tiene un corazón de oro que demuestra que es humano como el resto de la gente. A pesar del apretado calendario que tiene el Manchester United, Mou ha sacado tiempo para escribirle una carta a Fredrick Schofield.

Este aficionado de 94 años ha sufrido un derrame cerebral recientemente y ahora mismo está recuperándose. La carta llegó después de que el nieto de Fred, Kieran Schofield se pusiera en contacto con el club para hacerles saber los problemas de salud que tenía su abuelo, gran seguidor del Manchester United. En cuanto escuchó su historia, Mourinho se puso en contacto a través de este escrito.

My grandad was made up with it, I’m a City fan however credit where credits due. When I contacted them I didn’t expect this, United exceeded my expectations here. Football passion in our city is amazing, divides us but can unify us when needed. pic.twitter.com/QKuonZHecC

— Kieran Schofield (@Kieran18m) 27 de enero de 2018