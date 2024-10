De la Fuente: «A quien no le preocupe que nos quiten el Mundial 2030 es un necio o un ignorante»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras dar a conocer la lista de convocados para los encuentros contra Dinamarca y Serbia de la Liga de Naciones. La gran novedad de la lista es la aparición de Cubarsí y el regresó Morata, Baena, Mikel Merino y Pedro Porro. La selección española podría sellar la clasificación para los cuartos de final de una competición donde también defienden título.

Antes de empezar la rueda de prensa, el seleccionador quiso dar la enhorabuena a Andrés Iniesta por su carrera y dar ejemplo a la sociedad. Por otro lado, quiso tener un recuerdo para todos los lesionados, pero especialmente Unai, Rodrigo y Le Normand. Y para finalizar, quiso felicitar a la Federación Murciana por su centenario.

El seleccionador habló muy claramente de la posibilidad de que la FIFA le quite el Mundial 2030 a España: «Si nos quitan el Mundial, cómo no nos iba a preocupar. Por todo lo representa, cómo no nos va a preguntar. A quien no le preocupe o es un necio o un ignorante. En caso de que fuera cierta o real esta situación. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se juegue el Mundial y la final en el Bernabéu».

De la Fuente comenzó hablado sobre Samu Omorodion y su ausencia: «Está haciendo cosas muy buenas para poder estar. Le ha tocado no estar, pero podría haber estado. Es un jugador muy bien valorado y le llegará el turno si sigue así».

Sobre el Mundial 2026 y el bloque, dijo lo siguiente: «Nosotros vivimos de la inmediatez. Lo que más nos exige es el partido siguiente. Pueden llegar todos. Los jóvenes son importantes, pero los veteranos hacen que sean mejores».

El seleccionador dio su opinión sobre la situación de la Federación y cómo le afecta: «Con tranquilidad y con mucha responsabilidad. Deseo que se solucione la situación de la RFEF. No me inquieta. Hay una conversación muy avanzada y en diciembre se solucionará. Si no se da el momento, se explicará. Ahora no es el momento, ahora es turno de hablar de Dinamarca y Serbia». «Hay conversaciones y espero que en estos meses, cuando se estabilice todo, se plasme todo lo que se ha hablado. Hay un compromiso y eso es suficiente», añadió sobre su contrato.

De la Fuente habló de la posibilidad de irse a la huelga por el calendario: «La solución que veo es el diálogo. Sentarse y hablar en el momento oportuno. Esto es un problema que hemos identificado y hay que acometerlo. Cuando se vayan a hacer los calendarios, que se sienten todos los implicados. Es una evidencia, pero nadie toma cartas en el asunto. En ningún caso, las selecciones somos responsables de nada. Hay que poner soluciones y la mejor es el diálogo».

Sobre lo sucedido en el derbi o en San Sebastián con los violentos, el seleccionador fue contundente: «Estoy en contra, total y absolutamente, de la violencia. El fútbol es víctima de unos violentos que utilizan el fútbol como altavoz. En su vida normal son ‘don nadies’, pero el fútbol les sirve como altavoz. Hay que erradicar los violentos de todos los sitios de la sociedad: en el fútbol, en la calle, en los teatros… Es intolerable que estos comportamientos tengan lugar en los estadios».

«Es una reflexión en la que todos estaremos de acuerdo. Los violentos sobran no sólo en el fútbol, sino también en la calle y en todos los sitios de la sociedad. Y no hay que tener miedo a decirlo. El fútbol es una víctima. A los dirigentes les diría que articulen todas las herramientas para no entren en un campo de fútbol. Ayer lo comentaba Mikel Oyarzabal, la situación de familias que se tienen que ir porque un día pasará una desgracia. Hay que atajarlo ya», añadió.

«Morata es un gran capitán que une mucho. Es muy generoso. Es un cemento muy importante dentro del equipo. Todos los jugadores le respetan. No está aquí sólo porque sea buena persona, sino porque es uno de los mejores delanteros del mundo. Aporta mucho», comentó sobre el capitán.

De la Fuente también analizó la ausencia de Rodrigo: «Es insustituible, es el mejor del mundo en su posición. Pero tenemos la fortuna de contar con el segundo mejor del mundo en su posición. Desgraciadamente, ojalá no hubiera sucedido esto, ahora pueden tener oportunidades otros futbolistas que pueden mostrar su potencial. En este caso, vamos a tener la posibilidad de ver a otros futbolistas. Estamos muy tranquilos con lo que viene detrás. Tanto con Martín, como con Aleix o Marc Roca. En un futuro tendrán oportunidad».

El seleccionador habló de la ausencia de Nacho: «No hay nada extradeportivo. Tenemos que ir un poco más allá. Queremos ver a otros futbolistas. Sabemos que es un balón seguro. Siempre hay que tomar decisiones. Para él, agradecimiento por todo lo que nos dio y lo que nos sigue dando».

En la convocatoria hay más delanteros que mediocentros y el seleccionador lo explicó así: «No hacemos una lista pensando si hay más o menos atacantes. Siempre nos hemos caracterizado por ser un equipo alegre y de ataque. Tenemos diferentes registros y estamos muy contentos con esta lista. Pretendemos competir estos dos partidos muy importantes y dejar casi cerrada la clasificación».

El seleccionador habló de la posibilidad de dar descanso a los jugadores: «La FIFA ha hecho un estudio de los últimos 12 años de 40 ligas y el porcentaje que representan los partidos con la selección representa el 3,5%. Si yo estuviera en el club, que tengo al jugador 11 meses, podría establecer otra dinámica en cuanto a más descansos. En la selección, tenemos cuatro ventanas y tenemos que sacar a los mejores jugadores. Nunca somos responsables y siempre hemos priorizado la salud del deportista. Muchas veces en nuestras reuniones consideramos que un jugador, por sus circunstancias personales, no venga por preservarle y cuidarle. Pero cuando hay que competir, hay que competir… seamos responsables sabiendo que las decisiones son para beneficiar al fútbol español y a los futbolistas».

De la Fuente también habló de como está Rodrigo: «Está en el proceso de asimilar la lesión. Lleva una semana operado y está con molestias. Tiene un ánimo increíble. Tiene que estar con nosotros cuando él quiera. No sabemos el tiempo que va a estar de baja. Ojalá fueran cinco meses. Veremos cómo evoluciona. Conociéndole, va a restar tiempo al tiempo. Pero tranquilidad».