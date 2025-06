De la Fuente: «Me alegro por Unai, que ha sido maltratados por muchos»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras vencer a Francia en las semifinales de la Liga de Naciones. El combinado nacional doblegó a los galos gracias a dos goles de Lamine Yamal y los tantos de Nico Williams, Pedri y Mikel Merino. En el tramo final, los de Deschamps pusieron picante al encuentro recortando del 5-1 al 5-4 final.

«Estoy feliz, me va la marcha y disfruto con el sufrimiento. Ha sido un partido importantísimo, en el que ha habido alternativas para los dos; estábamos dos de los mejores del mundo. Hemos tenido nuestro momento y ellos también, al final se ha decantado de nuestro lado», comenzó el seleccionador español.

«No es fácil meterle cinco goles a ningún rival y hemos aprovechado muy bien nuestras ocasiones. Demuestra el gran nivel que había en el campo, con la gran cantidad de estrellas que había en él. Nos ha tocado ganar porque nos lo hemos merecido», añadió.

Sobre la reacción de Francia, explicó lo siguiente: «Los contrarios plantean otras circunstancias que les permiten meterse en el partido, que es lo que han hecho. Es muy difícil cuando tienes enfrente a un rival tan potente».

De la Fuente también puso en valor a Unai Simón: «Me alegro muchísimo por ellos (Lamine y Unai), sobre todo por Unai, porque ha sido maltratado por muchos. En el caso de Lamine, ha demostrado que es el mejor del mundo y que se merece el Balón de Oro».

«El otro día me preguntabais sobre los porteros. Tenemos tres porteros inmensos. Nos ha dado garantías siempre. Ha sido un jugador al que habéis maltratado y cuestionado. Se lo ha ganado y hay que reconocer su trabajo hoy y en los partidos anteriores», comentó.

Por otro lado, analizó la final contra Portugal: «Ahora sí que es una final. Es un rival durísimo, con buenísimos jugadores y muy equilibrado, como hoy. Principalmente, recuperar a los jugadores de hoy para que lleguen al partido. Tengo muchas ganas de enfrentarme a ellos. Somos dos equipos que tenemos mucha alegría en ataque».

Sobre los lanzadores de penaltis, fue claro: «Improvisación cero. Hay especialistas y dependiendo del momento elige uno o el otro. Es fantástico. Estoy contento por esa valentía e iniciativa. Tenemos muchos y muchos».

Por otro lado, habló de Huijsen y su partido: «Es un tipo de futbolista que tiene una madurez impropia de su edad. Hemos tenido que darle tres partidos para vwer su potencial. Esto demuestra la salud del fútbol español. En este equipo tan joven está muy caro jugar».

«Es muy difícil. Lo importante de este equipo es que tiene hambre. Son insaciables deportivamente. Eso es muy bueno. Hoy había once jugadores de la última Liga de Naciones. Todos tenían la misma mirada, de gente ambiciosa. Me hace sentirme orgulloso. Me emociona tenerlos. Esto es muy bonito para un país, una selección y los amantes del fútbol», comentó sobre la hegemonía de España.

De la Fuente también habló de Cristiano Ronaldo: «Jugamos dos equipos tremendos. Hablar de Cristiano es mostrar mucha admiración. Yo la tengo por él. Eso, en el plano personal, hacia este jugador, admiración. Y será un rival durísimo. Son dos superselecciones que se podría medir en una final de un Mundial».