La frase que quebró a Rafa Nadal: la emotiva dedicatoria a Mery Perelló en su despedida

Era un momento que los seguidores de Rafael Nadal temían pero sabían que llegaría. Tras dos décadas dominando las pistas de tenis y convirtiéndose en una leyenda del deporte, el manacorí ha anunciado su retirada del tenis profesional. Un adiós que, aunque esperado, no ha sido menos doloroso para tantísimos aficionados que tiene el español repartidos por todo el mundo. Nadal, un símbolo de lucha y perseverancia, ha dejado claro que esta decisión, marcada por las lesiones que lo han limitado en los últimos años, era inevitable. Sin embargo, en su emotivo adiós, hay una frase que resuena por encima de todas entras la pronunciadas por Rafa Nadal, la dedicatoria a su compañera de vida y esposa, Mery Perelló.

En el vídeo de su despedida, Nadal no solo hizo un repaso de su carrera y sus logros, sino que también se tomó un momento para hablar de la persona que ha estado a su lado en las buenas y las malas, Mery. Con la voz entrecortada por la emoción, el tenista expresaba su cariño: «Mi mujer, Mery… Llevamos 19 años juntos… Gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera». Estas palabras no solo reflejan el profundo amor, cariño y confianza que Nadal siente por su esposa, sino también el papel fundamental que ella ha desempeñado en su vida personal y profesional durante todo su larga carrera sobre la pista de tenis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Para Rafa Nadal, la figura de Mery Perelló ha sido clave en su estabilidad fuera de las pistas. Durante los años de éxitos y derrotas, lesiones y victorias, la presencia de Perelló ha sido constante. Su relación, siempre marcada por la discreción, ha logrado mantenerse alejada del foco mediático a pesar de la enorme fama internacional de Nadal. Juntos han formado una familia, siendo padres de un hijo que, según el propio Rafa, le ha dado la energía y motivación necesarias en los momentos más complicados. «Volver a casa y ver cada día cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar», confesaba el español con la voz entrecortada mientras se mostraban imágenes de él con su hijo, portando una raqueta de tenis. Aunque todavía es pronto para saber si seguirá los pasos de Rafa en el tenis, lo cierto es que la familia Nadal-Perelló ha sabido construir un núcleo sólido y discreto, algo poco común en el mundo de las estrellas del deporte.

La emoción de Nadal durante su discurso era más que notoria, palpable. Es difícil no imaginar lo que ha supuesto para él tomar esta decisión. Acostumbrado a los rigores del deporte de élite, el tenista ha enfrentado años difíciles, marcados por lesiones que han minado su rendimiento y, en última instancia, lo han llevado a este inevitable desenlace. «La realidad es que han sido unos años complicados. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla», explicó Nadal, dejando entrever el desgaste emocional que este proceso ha supuesto para él y su entorno.

Mery Perelló, quien siempre ha optado por un perfil bajo y ha evitado los focos, ha dado un paso adelante en este nuevo capítulo de la vida de su esposo. Hace pocos días, la vimos tomar el micrófono en un evento público, algo poco habitual en ella, pero que demuestra cómo la nueva realidad de la familia Rafa Nadal – Mery Perelló ha cambiado. Ahora, con la retirada de Rafa, las dinámicas familiares también se ajustarán. Nadal ha dejado claro que esta decisión ha sido tomada en conjunto, y que Mery ha sido su gran apoyo en cada paso del camino. «Tomar esta decisión no ha sido fácil, pero lo hemos hecho juntos», confesó el tenista, reconociendo la importancia de su esposa en este crucial momento de su vida.