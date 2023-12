En Francia ya confirman la ‘ruptura’ entre Mbappé y Luis Enrique

Las aguas siguen revueltas en el PSG después a pesar de que el equipo consiguió la clasificación para los octavos de final de la Champions League. La relación entre Mbappé y Luis Enrique no pasa por su mejor momento y en Francia ya aseguran que hay «turbulencias» entre los dos líderes del vestuario parisino. Todo estaría relacionado por la posición en la que juega el futbolista de Bondy, más centrado y lejos de la banda izquierda, su puesto preferido. Así que la historia se vuelve a repetir con la estrella gala como protagonista.

Era un secreto a voces pero en Francia ya confirman que la relación entre Mbappé y Luis Enrique está muy deteriorada. Tras el empate contra el Dortmund que derivó en una clasificación para los octavos de Champions gracias al favor del Milan, se hicieron públicas unas imágenes en el que el futbolista se mostraba visiblemente molesto por la decisión del entrenador asturiano de echar al equipo atrás en un determinado momento del partido.

Pero detrás de todo esto parece que hay más y el motivo del enfriamiento de la relación entre Mbappé y Luis Enrique es productor de la posición que ocupa la estrella francesa en el campo. El entrenador español le ha colocado en los últimos partidos en una posición más centrada en el ataque, algo que no gusta al futbolista de Bondy que ya ha manifestado en más de una ocasión que prefiere desenvolverse en el costado izquierdo.

«Kylian juega donde él decide. Tiene total libertad para jugar por dentro, más por fuera», afirmó Luis Enrique, que también dijo que no tenía «poder para ello» hace unos días después de ser cuestionado por un presunto enfrentamiento entre ambos.

Por ello, L’Equipe ha informado en su edición de este martes sobre las «turbulencias» que se vive entres una relación entre ambos que afirman que ya no es tan fluida y que se habría tensando en los últimos meses. Los últimos malos resultados del PSG también habrían deteriorado la relación entre ambos.

Luis Enrique y la relación con Mbappé

Luis Enrique dio la cara por Mbappé cuando el jugador fue apartado a comienzos de pretemporada ante su negativa de renovar pero desde ahí la relación se ha ido deteriorando poco a poco hasta vivir las «turbulencias» actuales.

El primer conflicto entre las partes fue el pasado mes de noviembre cuando después de vencer (0-3) al Reims con tres goles de Mbappé, Luis Enrique manifestó ante los medios de comunicación su descontento con la estrella francesa. «No estoy contento, queremos que haga más», afirmó para sorpresa de todos en la entrevista posterior al partido.

Sobre estas palabras sí que se pronunció un Mbappé que no quiso echar leña al fuego en su relación con su entrenador. «No me lo tomé a mal, es un gran entrenador, tiene mucho que aportarme. Estoy en un momento en el que quiero ampliar mis posibilidades, aprender, progresar y ganar títulos. He funcionado bien con todos los entrenadores y no necesito que me digan que soy el mejor todo el rato para llevarme bien con ellos», zanjó el futbolista.

Todas estas turbulencias llegan sin Mbappé haber renovado su contrato con el PSG y con los rumores sobres su posible salida pululando en el ambiente. A partir del próximo 1 de enero, el de Bondy será libre de negociar su futuro con cualquier equipo… mientras el Real Madrid sigue a la espera.