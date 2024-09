Francia lanza un paquete para ver la Champions tres veces más barata que en España.

Ver el fútbol en televisión en España se ha convertido en un bien de lujo en los últimos años. Esto ha provocado que mucha gente recurra a páginas piratas -no digamos que éticamente esté bien hecho- para poder ver a sus equipos. Porque los paquetes que ofrecen las cadenas con derechos de la Liga y las competiciones europeas (Champions League, Europea League y Conference League) son realmente desorbitados. Y tan desorbitados que Francia, a través de Canal +, ha sacado una oferta que es tres veces más barata que en España.

Y es que Francia ha entendido que la vida se ha vuelto muy cara y el fútbol es un bien necesario en las vidas de los aficionados al fútbol. El deporte rey mueve masas y traspasa fronteras y es por ello que existe un gran interés por parte del país vecino en que sus ciudadanos puedan acceder libremente a ver el máximo número de partidos posible. Canal + cuenta con un paquete en el que se puede ver todo el fútbol francés y la Champions, Europa y Conference League por un precio de 29,99 euros.

Una cantidad accesible a todos los público, incluso para aquellos que tienen un salario no muy elevado. Desde Francia entienden que el fútbol es una de las industrias más importantes, especialmente en Europa, y no tienen problemas en poner precios asequibles para todos los públicos.

Algo que, lamentablemente, no ocurre en España. Como decimos, aquí ver el fútbol se ha antojado como un bien de lujo y muchas personas no pueden acceder al mismo. De esta manera, los bares y restaurantes están cada vez más concurridos de gente ya que no pueden verlo en sus propios domicilios. Y sólo hay un motivo: el elevadísimo coste que supone ver fútbol en el sofá de tu casa.

Como comentamos, en Francia el paquete de todo el fútbol (Francia + Champions League, Europa League y Conference League) es de 29,99 euros, mientras que en España, el paquete más barato para ver todo el fútbol español y las competiciones europeas es de 87,90 euros. Bien es cierto que aparece una opción más asequible, pero sólo incluye un partido por jornada, por lo que ese paquete no se puede comparar con el francés, que sí incluye a todas y cada una de las jornadas con todos los partidos incluidos.

La piratería en España

De esta manera, la piratería ha entrado de lleno -más si cabe ahora- en el fútbol español. El alto coste mensual (y anual) por ver a tu equipo ha obligado a mucha gente a recurrir a páginas ilegales para poder ver el fútbol. Algo que Javier Tebas, presidente de la Liga, no soporta y que tanto esfuerzo está haciendo en erradicar esta lacra. No obstante, en vez de bajar los precios o, mejor dicho, hablar con las televisiones con derechos para que bajen los precios ha tomado una postura de ir a por aquellos que no tienen la capacidad económica de pagar el fútbol.

«Si uno acude a Google y pone ‘quiero comprar cocaína’ o ‘sexo niños’ no aparece nada. Pero si pones ‘deporte fútbol gratis’ sí aparece», comentó Tebas en un acto en Miami. «Unos son delitos más graves, pero con otros como éste, que es robar, no se está haciendo lo mismo», llegó a decir este año el presidente de la patronal.