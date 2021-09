Cada vez más gente está en desacuerdo con los parámetros de Instagram para censurar algunas fotografías. Sin ir más lejos, lo ocurrido en las últimas horas con Carla Pereyra, mujer de Simeone, deja claro que la citada red social debería pulir ese mecanismo con el que en teoría elimina contenido sexual o demasiado explícito.

Lo ha sufrido en sus propias carnes la modelo argentina, que no se cree que le hayan censurado una tierna fotografía en la que aparece en la playa con el entrenador del Atlético de Madrid y sus dos hijas pequeñas. Al no llevar las niñas parte de arriba del bañador, Instagram eliminó su publicación, algo que sentó muy mal a una Carla Pereyra que explotó y cargó contra Instagram, que encima no censuró a Simeone por la misma foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CARLA PEREYRA (@carla.pereyra15)



«Hemos eliminado tu publicación porque infringe nuestras normas comunitarias sobre desnudos de menores. Si conoces y cumples nuestras normas, podrás evitar que se elimine tu cuenta», le escribió la red social una vez ya le había borrado la foto. Carla Pereyra, indignada, estalló desde su cuenta y volvió a subir la misma foto.

«Si queréis ver la foto id al perfil de Simeone, que a él no se la borran. ¿Tal vez Instagram es parte también del machismo social? ¿O qué? ¡Ya no se entiende ni se respeta nada! #FuckInstagram», escribió la argentina, visiblemente contrariada. La modelo recibió rápidamente el apoyo de sus seguidores y tras el enfado decidió publicar de nuevo el posado familiar, esta vez con un emoticono para que Instagram no lo censure. No es la primera ni será la última vez que una influencer se enfrenta a la red social por una cuestión similar a esta, un asunto espinoso que todavía genera mucha controversia.