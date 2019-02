Alonso: “¿Volver a la F1? Yo siempre dije ‘hasta luego'”

Fernando Alonso asegura que se siente fuerte y que cuando eso pasa uno no se fija en su fecha de caducidad, "simplemente corres hasta que te das cuenta de que alguien es más fuerte que tú"

Fernando Alonso es insaciable. A sus 37 años está viviendo un momento muy dulce de su carrera en el automovilismo. Su victoria en las 24 horas de Daytona fue toda una lección de pilotaje. No importaba si era día o de noche, en mojado o en seco, el asturiano era el mejor en todas las condiciones. Ahora, en una entrevista en el Corriere della Sera asegura que no tiene planes para 2020 pero no cierra la puerta a volver a la Fórmula 1.

“Schumacher corrió hasta los 43 años. Si te sientes fuerte no te fijas en tu fecha de caducidad. Simplemente corres hasta que te das cuenta de que alguien es más fuerte que tú. Eso puede pasarte con 25 años o con 48″, explica el piloto español. Además recalca que no sabe lo que pasará en el futuro pero por ahora se centra en este nuevo reto que ha emprendido: “Yo siempre dije ‘hasta luego’ a la F1. No tengo ningún plan para 2020. Ahora me enfrento a otro reto con las herramientas adecuadas”.

En la F1 no conseguía un coche competitivo y ha decidido fijarse un nuevo objetivo: ganar el WEC. El Mundial de Resistencia no es su único reto para 2019, también quiere ganar la Indy 500, el único título que le falta para hacer historia conquistando la Triple Corona del automovilismo (victoria en el GP de Mónaco, 24h de Le Mans e Indy 500). Aún así reconoce que va a seguir muy pendiente de la F1 por la vuelta de su amigo Robert Kubica y ver si alguien consigue acabar con el reinado de Mercedes.

“La seguiré por Kubica, su historia es extraordinaria. Hace unos meses parecía que había perdido toda posibilidad. No tiene nada que perder y no me lo perderé. También tengo curiosidad por ver si termina el ciclo de Mercedes, siento que el momento está cerca. Luego está Leclerc con Ferrari. Es joven, inteligente y talentoso. Hablaré con él. Tiene que aprender a sumar puntos, a ayudar al equipo, a ser consciente de que el Mundial se decide entre julio y septiembre. No tiene que ir con prisas, sino que debe controlar las emociones”, comentó.

En última instancia, Alonso se deshizo en elogios hacia Sebastian Vettel: “Puede que perdiese puntos importantes, pero Hamilton también los perdió. Y Vettel lo hizo mucho mejor que Raikkonen. Peleó hasta el final. Es un campeón. Cuando ganó los cuatro títulos mundiales, todo el mundo hablaba de él como un fenómeno. Ahora ocurre lo mismo con Hamilton. Nunca es fácil cuando cargas con tanta atención y tensión”. Fernando tiene plena confianza en el germano y en su nuevo jefe, Binotto: “Mattia ha demostrado sus dotes de líder en la gestión técnica. Hará de todo para que Ferrari sea aún más fuerte”.