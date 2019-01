Zanardi: “Ni con 10 piernas habría hecho la magia de Fernando Alonso”

Alex Zanardi registró una de las gestas de las 24 horas de Daytona al conseguir volver a competir en una prueba de máximo nivel tras sufrir la amputación de sus dos piernas en un accidente gravísimo en 2001. El italiano, que se convirtió en campeón paralímpico tras su accidente, regresaba a la competición con BMW.

Marshall, all true! But as crazy as it looked at one point, check who the Winners are!Even with “ten legs”, I wouldn’t had delivered the magic displayed by @alo_oficial and @augustofarfus

There’s something that need to be treasured in American racing that F1 lost long time ago.. https://t.co/Ik9sGkDaaU

— alex zanardi (@lxznr) January 28, 2019