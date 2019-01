Fernando Alonso y su próximo reto: “Haré algo sin precedentes en el mundo del automovilismo”

"El objetivo es hacer algo sin precedentes en automovilismo. Justo ahora estoy totalmente centrado en las 500 Millas de Indianápolis, pero sí, pienso en intentar hacer algo más", dijo Fernando Alonso sobre su futuro.

Fernando Alonso está en una nube tras ganar la prueba más icónica en el mundo de la resistencia de Estados Unidos: las 24 horas de Daytona. El piloto, tras tachar este objetivo, quiere más, pero ni mucho menos se va a precipitar a la hora de tomar su decisión para el futuro, tal y como advirtió en una entrevista en The New York Times.

“El objetivo es hacer algo sin precedentes en automovilismo. Justo ahora estoy totalmente centrado en las 500 Millas de Indianápolis, pero sí, pienso en intentar hacer algo más, quizás en disciplinas diferentes. Necesito pensar, un plan y asegurarme de que soy competitivo, de que tengo a la gente correcta, al equipo adecuado y de que me preparo bien”, dijo.

Alonso, tras retirarse de la Fórmula 1, no tiene ninguna prisa por dar su siguiente paso y no quiere ni mucho que éste sea erróneo. “Sea la que sea la próxima aventura, no iré a por ello si no soy competitivo o no tengo opción de ganar. Necesito calma y ser inteligente con las decisiones futuras”, añadió.

“Creo que para ganar en diferentes categorías o disciplinas de motor que son bastante específicas, necesitas probablemente nacer con ese talento y crecer con conocimientos de esa categoría, como los óvalos, IndyCar. Ir allí e intentar ser competitivo es algo que creo que es bastante difícil. Antes todo eso era algo más abierto, los deportes de motor en general, pero ahora cada categoría se ha vuelto muy profesional y necesitas dedicarte por completo a cada una, al estilo de pilotaje de cada una. Ojalá pronto os pueda contar más sobre mis planes”, zanjó un Fernando Alonso que ha sonado para correr el Dakar en 2020 con el equipo Toyota.