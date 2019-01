Fernando Alonso presenta sus armas para las 24 horas de Daytona

Fernando Alonso ya está preparado para correr por primera vez en 2019. El español tomará parte por segunda vez en su carrera deportiva en las 24 horas de Daytona, prueba que se disputará el 26 de enero en el que será su debut con Cadillac en el circuito norteamericano.

El español, que tiene como principal objetivo ganar esta temporada las 500 millas de Indianápolis, presentó un casco especial diseñado por la marca Bell respetando los colores que tradicionalmente le han acompañado a lo largo de su carrera, mientras que también presentó una gorra conmemorativa de su marca de moda Kimoa.

El español, que corre sin ninguna presión al no tener esta carrera entre sus objetivos, pretende mejorar sus prestaciones en el mundo de la resistencia. Fernando Alonso lidera con el equipo Toyota Gazoo en el Mundial de Resistencia y además es vigente campeón de las 24 horas de Le Mans.

Are you ready? Thanks @BellRacingEU and @Kimoa for the special #Daytona24 👌 pic.twitter.com/q8CuOYDpR0

— Fernando Alonso (@alo_oficial) January 14, 2019