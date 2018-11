Fernando Alonso se va… ¿para volver?

Fernando Alonso ha despedido de la Fórmula 1 aunque en el paddock no se descarta que el asturiano regrese en el futuro

Este domingo ha un día especial en la historia reciente de la Fórmula 1. Fernando Alonso, el piloto que levantó tanta expectación por este deporte (especialmente en España pero también en todo el mundo), se retira. El asturiano dice adiós a 17 años en el Gran Circo.

El Gran Premio de Abu Dhabi ha sido el último de Fernando Alonso, un bicampeón del mundo que también se quedó tres años al borde de ganar otros tres Mundiales. En el final de la temporada de 2018, el piloto español dijo adiós tras unos últimos años de sufrimiento. Aunque, eso sí, no se descarta que el adiós de Alonso sea un hasta luego.

El paddock no descarta su regreso

Y es que en el paddock de la Fórmula 1 existe el fuerte rumor de que Fernando podría volver si en un futuro cercano (2020 por ejemplo) se le ofrece un proyecto con el que pueda competir el título y, sobre todo, sentirse él importante y con fuerzas para luchar por el Mundial o, al menos, por estar entre los mejores en cada carrera.

Fernando Alonso no ha ocultado que su marcha de la Fórmula 1 se debe a los pocos alicientes que actualmente tiene, con un McLaren que lejos de conseguir los objetivos puestos a principio de temporada se tiene que conformar con deambular por las últimas posiciones de parrilla. Y el español no quería seguir más con ese sufrimiento.

Si a Fernando Alonso se le ofrece un volante con el que pueda luchar nuevamente por el título, el asturiano volverá. O eso es lo que se piensa en el paddock, que no se llegan a creer con seguridad que el piloto español se vaya a ir de esta manera, por la puerta de atrás y con una especie de olvido por sus malas posiciones en parrilla. Es un tema de competitividad y no tanto de poco amor por la Fórmula 1, comentan.

¿Mercedes o Ferrari en 2020?

Si bien Mercedes o Ferrari, los dos únicos equipos que hasta ahora están en disposición de poder ganar el Mundial, ofrecen un monoplaza a Fernando Alonso en 2020, el español no vería con malos ojos regresar, ya que ahí sí estaría en la lucha por las victorias. Después podrá ganar o no (Fernando ganó dos Mundiales pero fue subcampeón en otros tres), pero es simplemente regresar a ese pasado de ‘toqueteo’ con la gloria.

Fernando Alonso dijo adiós este domingo a 17 años en la Fórmula 1, una carrera en la que consiguió poner a un país entero a ver un deporte antes no conocido y vibrar con ello. 2018 no fue su año, prefirió la retirada pero ahora está la duda de si volverá algún día, algo que no descartan ni sus propios compañeros. Como le escribieron en el morro de su McLaren, Hasta luego.