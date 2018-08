Button: “Fernando Alonso pilotará hasta los 95 años”

Jenson Button conoce a la perfección a Fernando Alonso. Ambos pelearon por Mundiales de Fórmula 1 hace una década y en 2015 compartieron equipo en el equipo. Ahora el inglés reflexiona tras la retirada del asturiano sobre su carrera en el Gran Circo y hace un augurio de lo que le espera en el futuro.

“Fernando seguirá pilotando hasta que tenga 95 años. Y el año que viene tendrá otros planes. Siempre es complicado dejar la Fórmula 1 y él lo ha hecho como yo, marchándose pero dejando una puerta abierta. Creo que es lo correcto”, afirmó el británico de 38 años, en unas declaraciones recogidas por AS.

Button, a diferencia de otros campeones de Fórmula 1, sí reconoce lo logrado por Fernando Alonso a lo largo de más de década y media en las pistas. “Su carrera ha sido excepcional, no hay mucha gente capaz de ganar dos títulos y estar tan cerca de lograrlo más veces. Fuimos compañeros y sé exactamente cuáles son sus puntos fuertes y débiles, fue realmente emocionante pilotar junto a él. El compañero más duro que he tenido, siempre le he respetado mucho y nos llevábamos bastante bien”, aseveró.

El británico es de los que piensa que Fernando Alonso volverá a la Fórmula 1 más pronto que tarde. “Si McLaren gana y él tiene un contrato, por supuesto que volverá. A cualquier piloto del mundo le encantaría estar un coche ganador en la Fórmula 1. Se retira, creo, porque se cansa de los viajes y el estrés que generan. Pero si los resultados vuelven, no hay razones para no estar ahí. Si el coche es rápido, estoy seguro de que volverá en 2020″, zanjó.