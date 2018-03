Daniel Ricciardo se ve fuerte: “Estamos mucho más cerca que en 2017”

Si hay un equipo de Fórmula 1 entre los punteros que ha dado un paso adelante esta pretemporada, ese es Red Bull. Los energéticos se han mostrado tan veloces como fiables, con lo que deberían ser uno de los candidatos a ganar desde el principio. No obstante, Daniel Ricciardo prefiere ser cauto y esperar al Gran Premio de Australia para ver si todos los buenos augurios se cumplen.

“No somos el coche más rápido, pero aún tenemos un poco de tiempo guardado y creo que este año estaremos en la lucha desde el inicio. Es difícil de decir. Luego ves que otros equipos progresan rápido, así que… Es difícil saber si estamos por delante de Ferrari porque ellos también han mostrado tiempo muy competitivos. Aún nos queda algo por mejorar, pero sin duda estamos ahora más cerca en comparación con 2017”, afirma Ricciardo.

A pesar de no querer vender la piel del oso antes de cazarlo, a Ricciardo se le nota que tiene un buen monoplaza entre manos, ya que en las mismas declaraciones que ha dicho que no tienen el coche más rápido, muestra su esperanza de pelear con Mercedes y Ferrari en Melbourne. “Me gustaría poder dar caza a Ferrari y Mercedes en Melbourne y salir de allí con un gran resultado, sería fantástico. Creo que todavía podemos estar cerca. Tengo muchas ganas de una batalla. Afortunadamente no estamos demasiado lejos este año, parece que podríamos estar bastante cerca”, finaliza el australiano.