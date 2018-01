Máxima tensión entre Liberty Media y Ferrari: “La F1 seguirá adelante sin ellos”

Ferrari amenzando con su marcha ante un cambio de reglamento que no les convence. ¿No os suena la situación? Seguramente, y es que los italianos ya han optado por esta vía en otros momentos de su historia. Sin embargo, ahora se enfrentan a unos dirigentes de Liberty Media con los que no habían litigado hasta ahora. Y ojo, porque estos parecen firmes, tal y como reconoce un Ross Brawn que no ve crítica la hipotética salida de los rojos.

“La Fórmula 1 siempre sobrevivirá. Todos los podemos comprobar. Vemos campeones del mundo que se van y a veces hemos tenido tragedias. Siempre hemos pensado “¿Hacia dónde irá el deporte?”, y se recupera. Sigue adelante. Seguirá adelante independientemente de si estoy yo o si está Liberty, o si está Ferrari. Seguirán hacia adelante”, afirma Brawn en Sky Sports.

A pesar de esto, Brawn tampoco deja pasar que Ferrari es uno de los grandes estandartes de la Fórmula 1, por no decir el que más, reconociendo además que desde Liberty Media no quieren que se vayan. “Creo que son parte del ADN de la Fórmula 1. No queremos perder eso, pero tiene que ser en las circunstancias adecuadas. Hay límites en lo que pensamos que es correcto para el deporte y espero que puedan entenderlo. ¿Será mejor si se van? No lo creo. Pienso que estaremos mejor si podemos encontrar soluciones con Ferrari, pero deben estar alrededor de los parámetros correctos. No podemos tener una situación en la que hagamos todo lo que un equipo quiera, el que sea. Ferrari, Mercedes, Renault… o cualquier otro. No podemos dirigir el deporte basándonos en lo que los equipos quieran”, afirma Brawn.

Queda por ver cómo avanza esta situación, pues Liberty Media asegura que la decisión de tirar hacia adelante con el nuevo reglamento es firme. No obstante, no sería la primera vez que los organizadores han retocado sus ideas iniciales para mantener a todos los equipos dentro del campeonato. Porque si, la Fórmula 1 podría sobrevivir sin Ferrari, pero no sería lo mismo.