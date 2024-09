La final de la Champions cambiará de sede

La UEFA ha decidido no asignar la final de la Champions de 2027 al estadio de San Siro en Milán. El Ayuntamiento de la ciudad italiana no podía garantizar que el recinto y sus alrededores se viesen afectados por las obras de remodelación. La nueva sede se decidirá sobre los meses de mayo o junio de 2025.

La final de la Champions de la temporada pasada se disputó en el estadio de Wembley, en Londres. El Real Madrid y el Borussia Dortmund llegaron al último gran partido de la pasada edición. Un encuentro donde los blancos ganaron por 2-0 gracias a los tantos de Dani Carvajal y Vinicius, conquistando su Decimoquinto trofeo.

Esta temporada, la 2024/2025, la final de la Champions League se disputará en el Allianz Arena de Múnich. La competición ha estrenado formato y esta final será la primera con el nuevo modelo de la UEFA. Ya no hay fase de grupos al uso, y sí una fase de liga donde todos los equipos compiten en una misma tabla. Cada equipo disputará ocho partidos en la primera fase, cuatro en casa y cuatro fuera, frente a rivales diferentes.

La sede de la final de la Champions League del año 2026 también se conoce. Será en Budapest. La sorpresa ha saltado este martes cuando la UEFA ha anunciado que la sede para la final de 2027 cambiará. Hasta esta fecha era San Siro. Pero el estadio italiano se cae.

El Ayuntamiento de Milán no ha podido garantizar que el estadio de San Siro en la ciudad italiana y sus alrededores no se viesen afectados por las obras de remodelación en el periodo de la final de la UEFA Champions League de 2027. De esta manera, la organización ha decidido no asignar la final a Milán y reabrir el proceso de licitación para designar una sede adecuada, cuya decisión se espera en mayo/junio de 2025.

Milán ya albergó la final de la Champions en las temporadas 1965 (triunfo del Inter), 1970 (Feyenoord), 2001 (Bayern, al Valencia) y 2016 (la que le ganó el Real Madrid al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis). Además, San Siro también albergó alguna de las dos rondas de la Copa de la UEFA en cuatro ocasiones (1991, 1994, 1995 y 1997).

Ahora se abre de nuevo el proceso en el que los grandes estadios de Europa lucharán por ser sede para la final de la Champions dentro de dos temporadas. Había rumores que apuntaban a que la final del año 2028 podría disputarse en el estadio Metropolitano. El coliseo del Atlético de Madrid, por lo tanto, es uno de los candidatos a albergar la final de la mejor competición del mundo en los próximos años. También el nuevo Santiago Bernabéu podría ser una de las opciones en el futuro. Sin duda el coliseo blanco es uno de los mejores escenarios del mundo a día de hoy.