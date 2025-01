Luis Figo vuelve a la acción. Tras varios meses en un segundo plano en lo que se refiere a meterse en temas políticos, el ex jugador portugués no pudo aguantarse y explotó contra Pedro Sánchez y el Gobierno socialcomunista de España por gastar una gran cantidad dinero celebrando la muerte de Franco en lugar de utilizar esos recursos para ayudar a los miles de afectados por la DANA de Valencia que siguen luchando a diario para recuperar sus vidas. Uno de los que saltó a criticar al luso fue Antonio Maestre, al que Figo también ha destrozado y retratado en las redes sociales.

«Imagina lo que se puede ayudar a los damnificados de la DANA con los 2,4 millones de euros que Luis Figo quiso robarles a los españoles no pagando el IRPF hasta que hacienda le pilló», escribió el periodista adjuntando una captura del mensaje previo del ex jugador de Real Madrid o Barcelona. Un Figo que ya ha dejado claro que no se va a dejar achantar por la izquierda de nuestro país y que ha respondido así a Antonio Maestre: «Rata, hablas mucho y sabes poco. Vives del cuento y de la paguita en los medios de izquierda. Pagué más impuestos en España en un año que tú toda la vida para que vivas del cuento, ¡inútil!».

Rata hablas mucho y sabes poco!! Vives del cuento y de la paguita en los medios de izquierda!! Pague mas impuestos en España en un año que tú toda la vida para que vivas del cuento inútil!! — Luís Figo (@LuisFigo) January 10, 2025



Y es que cada vez que Figo expresa una opinión política la extrema iquierda rabia en las redes sociales, como ha vuelto a pasar ahora. «Qué pena me da que todos los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia, para que salgan lo antes posible de ese infierno», escribe Figo en sus redes sociales, insistiendo en que «el mayor problema hoy en día son los vivos no los muertos», refiriéndose obviamente a ese dinero que Sánchez y su Gobierno han decidido gastar celebrando los 50 años del fallecimiento de Francisco Franco.

«El mayor problema son los cerdos fascistas como tú, escoria», le respondía otro usuario de extrema izquierda al que Luis Figo no dudó en responder en X, antes Twitter. «¿Fascista? No me gustan, guapo, lo que soy es rico y eso te da mucha envidia, inútil. Escoria como tú que no hace nada y vive del cuento son los que catalogan a la gente. Si quieres trabajo escríbeme y deja de vivir de la paguita», escribió el luso.

Imagina lo que se puede ayudar a los damnificados de la DANA con los 2,4 millones de euros que @LuisFigo quiso robarles a los españoles no pagando el IRPF hasta que hacienda le pilló. pic.twitter.com/JsUpideRY8 — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) January 10, 2025

Que pena me da que todo los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años, no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia, para que salgan lo antes posible de ese infierno.

El mayor problema hoy en día… — Luís Figo (@LuisFigo) January 9, 2025