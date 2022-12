La FIFA abre expediente a Salt Bae

Bien es sabido que Argentina fue ganadora de la Copa del Mundo hace poco menos de una semana y los jugadores argentinos lo celebraron por todo lo alto al finalizar el encuentro. Uno de los episodios que marcó la celebración en el césped del Estadio de Lusail fue la presencia del conocido chef Salt Bae. El simple hecho de tocar la copa, ha hecho que la FIFA haya abierto un expediente al famoso cocinero por haber violado las normas sobre quién debe tocarla.

«Tras una investigación, la FIFA ha establecido que algunas personas accedieron ilegalmente al terreno de juego después de la ceremonia de clausura del estadio de Lusail el 18 de diciembre. Se tomarán las medidas que correspondan», ha informado el máximo organismo del fútbol.

Y es que las redes ardían cuando se pudo ver un video de Salt Bae cogiendo del brazo a Leo Messi para hacerse una foto mientras que este no le tenía muy en cuenta. No obstante, ambos acabaron haciéndose la foto, al igual que con la mayoría de los jugadores de la Albiceleste. Un hecho que no pareció gustar a muchos su presencia por la gran insistencia, al igual que haber compartido la celebración con los familiares y amigos de los jugadores, los únicos que podían estar en el césped.

«Como uno de los símbolos deportivos más reconocidos del mundo y un icono de valor incalculable, el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA original solo puede ser tocado y sostenido por un grupo muy selecto de personas, que incluye exganadores de la Copa Mundial de la FIFA y jefes de estado», añade la FIFA.

Conocido mundialmente

Salt Bae es más allá que un cocinero, ya que, con sus 39 millones de seguidores y 19 restaurantes repartidos por todo el mundo, tiene también una faceta de ‘influencer’ donde es mundialmente conocido por la forma en la que echa la sal a la carne. Son innumerables los rostros conocidos que han acudido en los últimos años a sus restaurantes y su influencia en la esfera pública es muy grande. De hecho, la selección española fue a su restaurante de Doha en uno de los días libres durante el Mundial.