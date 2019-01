James rechaza al Arsenal

James Rodríguez dice 'no' al equipo de Unai Emery pese a contar con pocos minutos en el Bayern de Múnich. James prefiere luchar por un puesto en Alemania que cambiar su ubicación a Londres

James Rodríguez no está dispuesto a cambiar de aires en este mercado invernal. Según relata el rotativo británico Express, el colombiano ha rechazado una oferta proveniente del Arsenal para que recale en Londres en este mercado invernal. Los gunners estaban dispuestos a ofrecer una compensación al Bayern de Múnich para romper su préstamo con ellos y llevar a cabo otra cesión con destino a Inglaterra pero el mediapunta cafetero ha rechazo la posibilidad, se queda en Alemania.

La realidad es que James no está viviendo una de sus mejores etapas en el club bávaro. El colombiano ha sido relevado al banquillo desde la llegada de Niko Kovac y solo ha disputado 12 partidos esta temporada, siete de ellos como titular de los 27 partidos oficiales de los alemanes esta temporada. De hecho, en el último encuentro ante el Hoffenheim, del pasado viernes 18 de enero, el cafetero fue suplente y entró a falta de 12 minutos para el final con el 1-2 en el marcado (acabarían 1-3). El Bayern, con un partido más, está a tres puntos del Borussia Dortmund, líder de la Bundesliga.

Pese a esta situación, James Rodríguez ha decidido quedarse hasta al menos junio en el Bayern de Múnich. Su relación con Niko Kovac no es la ideal, el técnico ya ha manifestado en alguna ocasión que el colombiano entrena bien y no es una cuestión de actitud, le ve “enfocado” y espera que “siga apretando” en busca de un hueco en el once titular. El Arsenal viene buscando a un centrocampista en este mercado invernal desde que arrancara el 1 de enero ya que la posibilidad de que salga Mesut Özil es una realidad. Unai Emery pensó en el jugador bávaro pero éste dijo “no”.

Cabe recordar que James Rodríguez sigue siendo jugador del Real Madrid hasta que no finalice su cesión en el Bayern de Múnich –por la que los bávaros pagaron más de 10 millones de euros–. A final de temporada, cuando finalice su cesión, tienen una opción de compra por el colombiano de 42 millones de euros aunque todo apunta a que no la ejercerán y James volverá al conjunto blanco.