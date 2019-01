El Inter insiste en Modric

El Inter de Milán volverá en este mercado invernal a por Luka Modric. El jugador del Real Madrid fue objetivo principal del conjunto interista y el protagonsita de uno de los culebrones del verano. La situación deportiva del conjunto blanco hace que su fichaje sea visto como una posibilidad real para los neroazzurri.

Luka Modric sigue en el radar del Inter de Milán. El conjunto italiano sigue insistiendo en fichar al jugador del Real Madrid, por el que ya hizo una ofensiva en el pasado mercado veraniego. En este mes de enero, según informa la Gazzetta dello Sport, volverán a ir a por el croata, aunque su fichaje parece prácticamente imposible de producirse, al menos en esta ventana de fichajes.

El jugador del Real Madrid ya fue uno de los protagonistas del pasado mercado. Los neroazzurri soñaban con hacerse con el mejor jugador del Mundial y futuro Balón de Oro, lo que desembocó en una guerra entre ambos clubes. Además, pretendían hacerlo por una cantidad irrisoria. Lógicamente, el conjunto madridista no iba a dejar marchar a una de sus estrellas fácilmente y el balcánico terminó quedándose en el conjunto madridista.

Ahora, los interistas volverían a la carga. El conjunto italiano pretende aprovecharse del desconcierto que se vive en el Bernabéu. La mala racha deportiva de los blancos es entendida desde Milán como una oportunidad para hacerse con los servicios del mejor jugador del mundo el pasado año. Pero desde la entidad madrileña tienen bien claro que en este mercado no dejarán marchar a ningún jugador.

Por su parte, el jugador se encuentra totalmente comprometido con el campeón de Europa. Modric fue el primero en salir tras la derrota ante la Real Sociedad a hacer autocrítica. El croata pidió más unidad dentro del terreno de juego y más concentración y acusó a la falta de gol como principal responsable de la mala marcha del equipo. Además, reconoció que personalmente no se encuentra en su mejor momento de forma.

Esas palabras del mediocentro han sido claves para que el Inter se entusiasme y piense que puede volver a realizar una ofensiva por Modric y que esta se resuelva de manera satisfactoria. Pero no será nada fácil. El conjunto madridista no considera que el jugador se vaya en este mercado, a pesar de que tiene pendiente la mejora de su contrato y ha rechazado la propuesta del club. De todas formas, el conjunto lombardo no cede en su intento de llevarle a San Siro.