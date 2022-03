El Gran Premio de Arabia Saudí de F1 sigue adelante pese al ataque terrorista. Tras la reunión celebrada este viernes en el circuito urbano de Yeda entre los jefes de equipo, las autoridades locales y las autoridades de la FIA a causa del ataque con misiles a 10 kilómetros del trazado, han determinado que era seguro y el gran premio se celebrará pese a la negativa de algunos pilotos.

El ataque terrorista se produjo a escasos kilómetros del circuito. Tras el mismo, los pilotos y los team managers de los equipos se vieron con Stefano Domenicalli, máximo responsable de la F1, para tratar la situación. Tanto Domenicalli como el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, les transmitieron el mensaje de las autoridades locales, que garantizaban la seguridad.

Sin embargo, eso no convenció a los pilotos. Algunos de los integrantes de la parrilla no consideran que sea seguro correr, ya que el atentado tuvo lugar a 10 kilómetros del circuito. El atentado provocó que se incendiara uno de los grandes tanques de almacenamiento del complejo de la empresa petrolera estatal saudí Aramco, lo cual generó una enorme nube de humo negro que era visible desde el circuito. El ataque ha sido reivindicado por un grupo de rebeldes de Yemen, país que lleva varios años en guerra con Arabia Saudí.

El incidente no varió los planes del GP de Arabia Saudí de F1, todo siguió igual. Los libres 2 se celebraron con normalidad y se pudo completar sin problemas. Una vez concluida la jornada, a las 20 hora española, comenzaba la reunión con las autoridades locales, la FIA y los equipos. Las autoridades locales les transmitieron tranquilidad y les garantizaban la seguridad.

No obstante, algunos pilotos no compartían la misma opinión, consideraban que no era nada seguro y preferían cancelar la prueba y regresar a sus casas ante el temor de que volviera a producirse otro atentado. Tras debatir largo y tendido y después de que todas las partes expusieran sus posturas han tomado la decisión de seguir adelante tal y como estaba planeado desde el primer momento. Todos los team managers estaban de acuerdo con la decisión de continuar, aunque ahora se reúnen los pilotos para tomar su decisión. Ellos tendrán la última palabra.