Fernando Alonso: «Sería bonito ganar la primera carrera en Las Vegas, pero creo que es improbable»

Fernando Alonso ya está en Las Vegas y no tiene nada que perder. Al revés. Mucho que ganar puesto que Aston Martin y él no se juegan apenas nada ya que el campeonato de constructores y de pilotos está decidido. Por ello, el piloto asturiano ha declarado que no tiene «demasiada presión» y que «sería bonito ganar la primera carrera» aunque «cree que es improbable que ocurra».

«Cada vez que he venido aquí antes fue de vacaciones y para disfrutar y ahora es para correr y te lo tomas de forma profesional. Los títulos de pilotos y constructores están decididos para Red Bull y todos venimos con la mentalidad de disfrutar en este final de carreras. Tenemos los Libres para construir toda a confianza posible y no tengo demasiada presión», comentó nada más aterrizar en Las Vegas.

«Tenemos que esperar y ver cómo va aquí y en Abu Dabi para sacar más conclusiones. Estas dos carreras son importantes a la hora de comprender el coche, sobre todo de cara al año que viene. Quizá éste sea un circuito duro para nosotros, con muchas rectas y en Abu Dabi encontremos un mejor rendimiento», añade Fernando Alonso.

Sobre sus opciones de victoria, lo tiene meridianamente claro: «Sería bonito ganar la primera carrera en esta nueva era en Las Vegas, pero creo que es improbable que ocurra. No es un circuito que esté entre los favoritos por nuestra parte, a la hora de que se adapte bien el paquete que tenemos ahora. Sinceramente, no creo que suceda (la victoria)».

Adaptación

«Al ser un circuito urbano y muy poca carga, la confianza en la frenada será muy importante. Al no haber carreras soporte habrá que ver la evolución de la pista y eso es un para todos, porque cada vuelta será diferente a la anterior. Tenemos que adaptarnos al agarre cambiante».

Pero tanto Alonso, como el resto de pilotos, está a ciegas al tratarse de un circuito nuevo. La información es nula por lo que las sorpresas se podrían producir desde el primer día de entrenamientos libres: «Habrá que ver qué nivel de temperatura se pierde en la larga recta, porque venimos de carreras en las que era lo contrario, y donde había que cuidar precisamente el sobrecalentamiento. Mañana tendremos muchas más repuestas».

«Show» en Las Vegas

«Creo que, en lugares como éste y con el nivel la inversión que se ha hecho, los promotores y la gente merecen un show extra en el fin de semana y estoy conforme en hacer un extra para esta carrera. Pero a cambio habría que reducir los compromisos con la prensa, sobre todo los jueves, donde nos preguntan cosas para las que no tenemos respuesta como ahora».

«Es un día en el que quiere conocer la pista y revisarla y adaptarte y las rueda de prensa, las ruedas de televisiones y luego más entrevistas cara a cara, no ayudan. Estaría mejor ayudar y aportar a los promotores el jueves, y tener algo extra con ellos y el público, y quizá hablar con la prensa a partir de los viernes, tras los libres», zanja finalmente el piloto de Aston Martin.