Alonso regresa a España y explota contra la prensa: «Lo poco que vengo y menos que vendré»

Fernando Alonso se rebeló contra la prensa en sus redes sociales. El piloto de Fórmula 1 volvió a España aprovechando el fin de semana sin motor antes del Gran Premio de Las Vegas, pero lo que se encontró en su llegada no fue nada de su agrado y así lo hizo saber con el siguiente mensaje adjunto en su publicación: «Clásica bienvenida a España. Lo poco que vengo y lo menos que vendré».

El asturiano se quejaba de un motorista que localizó el coche en el que estaba siendo desplazado y se detuvo sobre una acera posterior a un paso de cebra para cazarle. Alonso le dedicó las siguientes palabras en su cuenta oficial: «Aunque esta vez enviaron al fotógrafo menos listo».

El piloto de Aston Martin nunca ha renegado de su país natal, pero este tipo de episodios agotan su paciencia y de ahí que la tomara con dicho motorista con otra publicación más. «Igual lo de la acera y los pasos de peatones mejor que no», añadió. La protesta de Alonso no quedó en eso y ahondó aún más citando directamente a la Dirección General de Tráfico con este otro mensaje: «Por si os interesa DGT».

Sin especificar el motivo de su visita, Alonso regresaba a su país este sábado después de tres fines de semana frenéticos y llenos de gasolina. La gira de la Fórmula 1 por América entre Estados Unidos, México y Brasil concluyó el pasado domingo con la épica carrera en Interlagos y, tras su enorme podio logrado sobre la línea de meta, el asturiano volvía a España para disfrutar de un merecido descanso.

Alonso y su relación con la prensa

Sin embargo, la prensa o, en este caso, el motorista que le recibió para informar de su llegada le molestó, y mucho a Alonso. Además, esta anécdota llega cerca de dos semanas después de que el de Aston Martin volviese a explotar contra los medios de comunicación por la propagación del rumor de su posible fichaje por Red Bull, lo que provocó que este llegase a anunciar que iba a tomar medidas contra aquellos que habían difundido esa información errónea.

«Son sólo rumores, rumores normales en el paddock de gente que sólo intenta ganar seguidores y burlarse, ese tipo de cosas. Pero no me gusta ese juego. Todos los rumores provienen de personas que no están en esta sala, algunos sólo buscan burlarse y creo que no es gracioso cuando juegan con estas cosas. Por supuesto, eso es lo que están haciendo, pero me aseguraré de que haya consecuencias», aseguró en Interlagos.