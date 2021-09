Cuando todo parecía visto para sentencia, la lluvia propició un alocado fin de carrera en Sochi. Tanto es así que la realización del Gran Premio de Rusia tuvo que decidir la batalla por la que decantarse, lo que hizo que no se vieran algunos de los adelantamientos que llevaron a Fernando Alonso a rodar tercero. Es por ello por lo que el asturiano ha querido compartirlos y de paso presumir de ellos con sus seguidores en redes sociales.

Nada más y nada menos, Fernando Alonso pasó como un avión a Max Verstappen, que había llegado a Sochi como el líder del Mundial. También a su compañero de equipo en Red Bull, a Sergio Pérez, algo que el español ha aprovechado para poner en valor el trabajo de Alpine. Carlos Sainz y Daniel Ricciardo, que veía de ganar el Gran Premio de Italia en Monza, también fueron víctimas de los adelantamientos de Fernando Alonso.

“¡6-5-4-3 Caramba, el Alpine fue megarápido ayer! Fue divertido”, es lo que ha escrito el ovetense junto al vídeo en el que se ven sus adelantamientos en su escalada hacia el tercer puesto. Anteriormente, tras la carrera, Fernando Alonso había señalado: “La batalla con Sainz y Verstappen fue muy divertida porque yo era más rápido, así que fue muy bien. Me lo pasé muy bien cuando hubo condiciones complicadas, el coche iba muy bien”.

Alonso y Alpine acertaron con la estrategia

El bicampeón y Alpine acertaron con la estrategia iniciando el Gran Premio de Rusia con el compuesto más duro, lo que permitió a Fernando Alonso ser el último en parar junto a Sergio Pérez. “Cambiamos los neumáticos muy tarde, así que mis neumáticos medios estaban en muy buenas condiciones. Adelanté a Verstappen, a Daniel, a Pérez, a Carlos, así que como he dicho, no fue que la gente tuviera accidentes delante de mí, fue que adelantamos a gente, estoy muy orgulloso de la carrera, muy orgulloso del equipo”, manifestó el asturiano.

El coche voló en seco y en mojado

Frenando Alonso también destacó tras el Gran Premio de Rusia lo bien que fue su monoplaza en condiciones de seco: “La verdad es que íbamos muy bien en seco, mejor incluso que Checo hasta que llegó la parada. Hemos adelantado a Verstappen, hemos tenido buen ritmo hoy. Luego, cuando empezó a llover seguíamos con las de seco y ahí me sentí muy bien. Adelanté a Checo, adelanté a Carlos y estábamos en posiciones de podio. Luego en una vuelta llovía en la curva 5, en otra en la 3, y luego llovía más o menos y fue tirar una moneda al aire”.

La suerte volvió a ser esquiva con Alonso

“Alguien entró un poco antes a colocar los intermedios y tuvieron muchísima suerte, porque tuvieron muchísima suerte, porque la siguiente vuelta justo llovió mucho y nos adelantaron. Si no llega a llover así, en esa vuelta, hubieran destrozado las ruedas de agua y hubieran acabado fuera de los puntos, como le pasó a Giovinazzi, que entró algo antes, la suerte nos ha sido esquiva y nos ha quitado un podio, pero en prestaciones ha sido la mejor carrera del año hoy para el equipo y para mí”, añadía el español, que acabó sexto en Sochi.

“Lo de hoy y la lluvia ha sido una lotería. Nadie puede saber la intensidad exacta de la lluvia cuando paras o en la vuelta siguiente y no hemos tenido fortuna”, se lamentaba Fernando Alonso. Aún así el ovetense se ponía “la mejor nota, la mejor del año”. “Luché con Checo con las duras de inicio y cuando se puso difícil adelante, a Ricciardo, a Carlos, a Leclerc, a Verstappen cuando salí del pit stop, hay que entender por qué”, destacaba. Ya en frío, orgulloso de su proeza en Sochi, Fernando Alonso no ha dudado en compartir con sus seguidores los adelantamientos que no pudieron verse en televisión.